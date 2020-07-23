Что известно про фильм «Земляне» 

За последние дни самым популярным по запросам в Сети стал документальный фильм "Земляне". Ее снял в 2005 году американский режиссер и зооактивист Шон Монсон . "Рамблер" рассказывает, о чем этот фильм.

"Земляне" посвящены теме жестоко обращения с животными и их эксплуатации людьми. Режиссер начинает фильм с философских размышлений на тему того, что люди — не единственные обитатели планеты. Вместе с ними еще живут миллионы птиц, рыб, млекопитающих и различных животных. Однако люди относятся к ним как к неодушевленным предметам. Авторы фильма называют это термином "видовая дискриминация", который ввели философы Ричардо Райдер и Питер Сингер

В пяти главах Шон Монсон показывает, как человечество эксплуатирует животных в разных сферах деятельности. Например, в зоомагазинах, на скотобойнях, фабриках по производству одежды и косметики, в цирках и научных лабораториях.

Фильм длится два часа. Он составлен из документальных кадров, которые поражают своей жестокостью. Именно поэтому "Землян" не рекомендуют смотреть слабонервным.

"Для тех, кто посмотрел "Землян", мир никогда не будет прежним", — написал о фильме американский философ Том Риган.