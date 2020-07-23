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Фильмы «Холоп» и «Лед 2» покажут на мероприятии «Ночь кино» 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Лучшие российские фильмы покажут на акции «Ночь кино»
Фото: кадр из к/ф «Холоп»
В рамках ежегодной акции «Ночь кино» покажут картины «Холоп»» Клима Шипенко, «Лед 2» Жоры Крыжовникова и мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4», сообщает ТАСС.
По словам министа культуры московской области Оксаны Косаревой, официальными участниками акции стали 115 площадок в 48 муниципальных образованиях. По сравнению с 2016 годом, количество участников выросло в 10 раз. Ежегодно акция проходит в самых разных городах России.
В ходе акции «Ночь кино» зрители смогут бесплатно посмотреть лучшие российские фильмы, которые победили в онлайн-голосовании. В этом году мероприятие проведут в пятый раз.
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет 29 августа в 20:00 по местному времени.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов за последние 12 месяцев.
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Фильмы , Клим Шипенко , Жора Крыжовников , Netflix , ИТАР-ТАСС
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