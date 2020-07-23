Лучшие российские фильмы покажут на акции «Ночь кино»

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По словам министа культуры московской области Оксаны Косаревой, официальными участниками акции стали 115 площадок в 48 муниципальных образованиях. По сравнению с 2016 годом, количество участников выросло в 10 раз. Ежегодно акция проходит в самых разных городах России.

В ходе акции «Ночь кино» зрители смогут бесплатно посмотреть лучшие российские фильмы, которые победили в онлайн-голосовании. В этом году мероприятие проведут в пятый раз.

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет 29 августа в 20:00 по местному времени.