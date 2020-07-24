Великие киноленты, которые вам никогда не увидеть 

Киноленте необязательно выходить в прокат, чтобы войти в историю. Подчас даже нереализованным планам знаменитых режиссеров удается оставить свой след в кинематографе, а фанаты десятилетиями продолжают верить в то, что однажды картину представят на суд зрителям.

"Рамблер" выбрал несколько легендарных кинолент, которые нам уже не доведется увидеть на большом экране.

В 70-х знаменитый режиссер принялся активно изучать биографию французского императора и полководца. Но неспроста: Кубрик намеревался снять грандиозный исторический фильм о Наполеоне. Более того, он уже выбрал актеров на главные роли: императора должен был сыграть Дэвид Хеммингс , а Жозефину — Одри Хепберн . Режиссер был настолько взволнован своей идеей, что даже уговорил правительство Румынии предоставить ему около 50 тысяч солдат для батальных сцен.

Казалось бы, ничто не предвещало беды. Но в начале 70-х в прокат вышло сразу две картины, где одним из героев был Наполеон: "Война и мир" и "Ватерлоо" Сергея Бондарчука . Продюсеры посчитали, что еще одна картина о Наполеоне зрителям будет не интересна, и Кубрику пришлось оставить свою идею.

Режиссер долгие годы лелеял мечту о том, чтобы снять экранизацию великого романа Достоевского. По задумке Тарковского: в начале повествование велось бы от лица князя Мышкина, а потом — со стороны Парфена Рогожина. Роль Рогожина должна была достаться Александру Кайдановскому , а Мышкина и вовсе мог сыграть сам Тарковский.

Больше 10 лет руководство Госкино не давало разрешение на съемки проекта по разным причинам, в числе которых были и дороговизна картины, и неоднозначность сюжета, и недостаточный опыт автора. За эти годы Тарковскому удалось досконально продумать сценарий, но когда Госкино все-таки разрешило снять "Идиота", режиссер уже планировал навсегда покинуть СССР.

После оглушительного успеха картины "Психо" Хичкок решил пойти дальше и написал жестокий и крайне провокационный сценарий к новому фильму.

По сюжету обезумевший маньяк соблазняет девушек, после чего убивает их. Студии Universal такая задумка не пришлась по душе, учитывая то, что в сценарии содержались нелицеприятные сцены насилия и убийств. Однако Хичкок не хотел отступать: он был готов максимально сократить бюджет, лишь бы только воплотить свою идею в жизнь.