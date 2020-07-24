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Три лучших фильма-головоломки 

Стелла Шмель 7 часов назад
Три лучших фильма-головоломки
Фото: Кадр из фильма "Реинкарнация"
Иногда сюжеты фильмов могут заставить думать над развитием событий похлеще любой интеллектуальной игры. Некоторые из таких кинолент в подборке "Рамблера".

Реинкарнация (США, 2018)

В семье Энни Грэхем умирает бабушка. С этого момента в спокойном доме начинают твориться странные вещи, ставя под угрозу жизнь всех домочадцев. А с каждым днем все новые ужасающие семейные тайны становятся явными.

Пиджак (Германия, США, 2004)

Ветерана войны Джека Старкса после возвращения из Персидского залива обвиняют в убийстве полицейского, но тот ничего не помнит из-за приступов амнезии. Его помещают на принудительное лечение, где на Старксе пробуют действие экспериментальных препаратов. Такой метод лечения дал ему возможность перемещаться в будущее, где он узнает дату собственной смерти. С этого момента его главной задачей становится — обмануть судьбу и спастись.

Подозрительные лица (США, германия, 1995)

Преступления и сомнительные махинации все еще могут удивлять. На судне, перевозящем наркотики, произошел взрыв. Погибли все, кроме одного человека. Калека по прозвищу Болтун, переживший это происшествие, может пролить свет на план преступной группировки, за которой стоит неуловимый мафиози.
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