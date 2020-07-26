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Как Ролан Быков подрался с актером на съемочной площадке 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Зачем Ролан Быков подрался с актером
Фото: Кадр из фильма «Семь нянек»
Комедия «Семь нянек», вышедшая в 1962 году, была дебютом Ролана Быкова в качестве режиссера. «Рамблер» расскажет об эпизоде, который оставил неизгладимые впечатления у участников съемок.
Роль непутевого подростка Афанасия в комедии «Семь нянек» режиссер Ролан Быков планировал сыграть сам. Но ему на тот момент было уже за 30, а на экране должен был появиться 15-летний паренек. Даже в омолаживающем гриме Быков не смотрелся в этой роли, поэтому пришлось искать другого исполнителя.
В числе претендентов был Никита Михалков, но художественный совет выбрал Семена Морозова. Отношения между режиссером и юным артистом на площадке не заладились. Семен часто выводил Быкова из себя, и однажды режиссер так разозлился, что влепил ему затрещину.
Морозов, который с детства занимался боксом, не остался в долгу.
От сильного удара Ролан Антонович выпал в нокдаун, а когда пришел в себя, услышал от Морозова все, что тот о нем думал.
Молодой актер был настолько эмоционален, что Быков не обиделся на удар, а впихнул Морозова в кадр и потребовал, чтобы он играл так же страстно, но только без нецензурной лексики.
Когда Семен Михайлович уже стал именитым артистом и сам начал снимать фильмы, он оценил поступок Быкова и недоумевал, как тот его вообще мог переносить его юношескую наглость и разгильдяйство.
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Комментарии
Фильмы , Ролан Быков , Семен Морозов , Никита Михалков
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