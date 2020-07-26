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Легкие и добрые фильмы для семейного просмотра на выходных 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Милые фильмы, которые нужно посмотреть всей семьей
Фото: кадр из к/ф «Мы – Миллеры»
После тяжелого рабочего дня хочется отдохнуть и посмотреть хороший фильм, который не заставит размышлять о судьбе России и смысле жизни. Нет ничего плохого в том, что вы устали от драм и новостей, даже взрослым порой нужно отдыхать. Поэтому «Рамблер» составил подборку из трех отличных фильмов на вечер, которые можно посмотреть всей семьей.

«Паддингтон»

кадр из к/ф «Паддингтон»
Вряд ли кому-то может не понравиться милейший медвежонок Паддингтон, который всю жизнь мечтал переехать Лондон и по книжкам изучал, каково это — быть британцем. Паддингтон будет искать свою семью и попадать в необычные ситуации, полные юмора и опасностей. Анимационный фильм точно понравится и взрослым, и детям. Кстати, уже отснято несколько частей.

«Жмот»

кадр из к/ф «Жмот»
Скупой, но жутко талантливый скрипач Франсуа Готье внезапно узнает, что у него есть дочь. Дочь, в свою очередь, узнает, что у ее отца мания экономить, а любой платеж ввергает его в панический ужас. Фильм — это наглядная метафора о том, как воспитать в себе щедрость. И здесь мы, конечно, имеем в виду душу.

«Мы — Миллеры»

кадр из к/ф «Мы — Миллеры»
На Дэвида нападают хулиганы и отбирают у него все, что у него было. Чтобы выпутаться из передряги, парню приходится найти себе фиктивную семью, которая поможет ему вернуть украденное (или нет). Очень смешной и приятный фильм.
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Фильмы , Мы – Миллеры
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