Неделя Beat Film Festival на STUDIO 21 

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С 28 июля на STUDIO 21 стартует неделя прямых эфиров, посвященных одному из наиболее значимых фестивалей документального кино в России — Beat Film Festival. В течение семи дней слушатели STUDIO 21 получат эксклюзивную возможность выиграть билеты на премьерные показы картин.

Фестиваль пройдет с 1 по 14 августа в Москве. Фильмы можно будет увидеть в столичных кинозалах или купить онлайн-просмотр на платформе «Кинопоиск HD».

В национальном конкурсе 2020 года участвуют короткометражки о современной молодежной культуре, среди которых:

— «Флип»: хроники отечественного скейтбординга от первого кубка Союза в 1991 году до наших дней;

— «Коробок спичек»: история объединения диджеев Flammable Beats, открывших московской клубной публике соул, фанк и хип-хоп;

— Wasted: зарисовка о жизни в обществе цензуры от известной граффити-команды A. D. E. D.

Гостями STUDIO 21 станут организаторы фестиваля, режиссеры фильмов-конкурсантов, именитые райдеры и стрит-арт художники.

Они расскажут о временах, когда современная культура находилась в андеграунде, а соул и хип-хоп не были мейнстримом, обсудят развитие российского скейтбординга и попробуют раскрыть тайну самого известного уличного художника планеты — Бэнкси.

Ближайшие эфиры:

28 июля в 12:00 — основатели Beat Film Festival Кирилл Сорокин и Алена Бочарова;

29 июля в 14:00 — режиссёр фильма «Коробок Спичек» Таня Чехова и его герои DJ Tactics и DJ Pirumov;

30 июля в 14:00 — режиссёр фильма «Флип» Гелесхан Батырханов, его герои райдер Егор Кальдиков и автор музыки рэп-исполнитель SQWOZ BAB;

31 июля в 14:00 — дискуссия по фильму «BANKSY MOST WANTED» с участием стрит-арт художника Дмитрия Аске, куратора уличного искусства Миши Огера и граффитист Sneksy.

Андрей Цыбуков, директор по маркетингу STUDIO 21: