Неделя Beat Film Festival на STUDIO 21 

С 28 июля на STUDIO 21 стартует неделя прямых эфиров, посвященных одному из наиболее значимых фестивалей документального кино в России — Beat Film Festival. В течение семи дней слушатели STUDIO 21 получат эксклюзивную возможность выиграть билеты на премьерные показы картин.
Фестиваль пройдет с 1 по 14 августа в Москве. Фильмы можно будет увидеть в столичных кинозалах или купить онлайн-просмотр на платформе «Кинопоиск HD».
В национальном конкурсе 2020 года участвуют короткометражки о современной молодежной культуре, среди которых:
— «Флип»: хроники отечественного скейтбординга от первого кубка Союза в 1991 году до наших дней;
— «Коробок спичек»: история объединения диджеев Flammable Beats, открывших московской клубной публике соул, фанк и хип-хоп;
— Wasted: зарисовка о жизни в обществе цензуры от известной граффити-команды A. D. E. D.
Гостями STUDIO 21 станут организаторы фестиваля, режиссеры фильмов-конкурсантов, именитые райдеры и стрит-арт художники.
Они расскажут о временах, когда современная культура находилась в андеграунде, а соул и хип-хоп не были мейнстримом, обсудят развитие российского скейтбординга и попробуют раскрыть тайну самого известного уличного художника планеты — Бэнкси.
Ближайшие эфиры:
28 июля в 12:00 — основатели Beat Film Festival Кирилл Сорокин и Алена Бочарова;
29 июля в 14:00 — режиссёр фильма «Коробок Спичек» Таня Чехова и его герои DJ Tactics и DJ Pirumov;
30 июля в 14:00 — режиссёр фильма «Флип» Гелесхан Батырханов, его герои райдер Егор Кальдиков и автор музыки рэп-исполнитель SQWOZ BAB;
31 июля в 14:00 — дискуссия по фильму «BANKSY MOST WANTED» с участием стрит-арт художника Дмитрия Аске, куратора уличного искусства Миши Огера и граффитист Sneksy.
Андрей Цыбуков, директор по маркетингу STUDIO 21:
«Одна из основных задач STUDIO 21 — продвигать и развивать новую молодёжную культуру. Взяв на себя миссию проводника, мы рассказываем и показываем нашей аудитории многогранность и тесную взаимодополняющую связь стрит-арта, актуального искусства и музыки. В этом году мы уделяем особое внимание национальному конкурсу фестиваля, направленному на поддержку молодых российских режиссеров, чьи дебютные работы, впервые за всю историю конкурса, так тесно связаны с хип-хопом. И поэтому считаем важным познакомить широкую аудиторию STUDIO 21 с молодыми авторами и их сильными картинами».