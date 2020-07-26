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«Горда собой»: Звезда сериала Disney ушла из кинематографа в порно 

News.ru 6 часов назад
Звезда Disney ушла из кинематографа в порно
Фото: News.ru
Американская актриса Мейтленд Уорд перестала сниматься в обычных фильмах и сериалах и ушла в порноиндустрию. Она рассказала журналистам, что нисколько не желает о своём выборе.
В 17 лет девушка начала сниматься в сериале Disney «Парень познаёт мир». Он шёл по американскому телевидению с 1993 по 2000 годы. Сериал был настолько популярным, что его до сих пор показывают по каналу Disney+.
Уорд, которой сейчас 43 года, рассказала журналистам, что в 2013 году поучаствовала в фестивале комиксов, после которого решила изменить свою жизнь. Она начала публиковать в социальных сетях свои откровенные фотографии. Фотосессии помогли ей стать более раскрепощённой. Женщина вспоминает, что её агент отрицательно относился к такой сетевой активности. Он говорил, что Уорд нужно прекратить, чтобы в будущем она смогла получать роли матерей героев Disney.
В 2019 году женщина решила попробовать себя в порноиндустрии. Она снялась в порнофильме Drive, после которого получила шесть премий индустрии для взрослых.
Я получила шесть наград XBIZ и AVN не только за свою актерскую игру, но и за секс. Я никогда раньше не была так горда собой, — рассказала женщина в интервью The Daily Beast.
После успеха фильма для взрослых она подписала эксклюзивный контракт. Женщина признается, что ей нравится рассказывать о том, чем она сейчас занимается.
Мне предоставлена свобода, и я всегда могу найти свой голос, а это совсем не то, что может предложить мейнстрим. Мне есть за что благодарить порно, — отметила Уорд.
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Фильмы , Walt Disney
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