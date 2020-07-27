Фильмы про животных, которые растрогают любого

Далеко не у каждого из нас есть возможности, чтобы завести домашнее животное. Кто-то боится потенциальных болезней любимца, кто-то снимает квартиру и с животными нельзя, а у кого-то банальная аллергия. Но все это не делает собак и котов менее милыми, поэтому мы смотрим о них кино. «Рамблер» расскажет про 3 фильма о животных, которые растрогают любого зрителя.

кадр из к/ф «Уличный кот по кличке Боб»

Фильм основан на реальных событиях, снят по книгам автора, биографию которого вы как раз и увидите. Уличный музыкант, пытающийся восстановиться от наркотической зависимости, вдруг встречает рыжего кота, и жизнь поразительно меняется. Очень мотивирующая история о том, что у каждого в этом мире есть шанс.

кадр из к/ф «Собачья жизнь»

Как видят мир наши маленькие друзья? В фильме «Собачья жизнь» повествование идет как раз от лица собаки. Мы слышим голос хозяина, учимся выполнять команды, а еще постоянно рождаемся и умираем. Вы же помните, что собачья жизнь — это путь бесконечный реинкарнаций. Замечательный фильм, который заставит и плакать, и смеяться.

«Окча»

кадр из к/ф «Окча»

По сюжету корпорация «Мирандо» создала необычных поросят и раздала их фермерам по всему миру. На протяжении долгих лет огромная свинка Окча была лучшим другом девочки Ми-джа, но по истечению срока договора фирма должна забрать свою собственность, чтобы отвезти на убой. И, конечно, Миа отправляется спасать своего питомца. Внимание, возможно, после просмотра вы захотите стать вегетерианцем.