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Лучшие комедии для ценителей черного юмора 

Мира Маркина 4 часа назад
Черный юмор неслучайно считается отдельным видом искусства. Не каждый способен найти светлые и даже смешные стороны в по-настоящему страшных вещах.
"Рамблер" выбрал несколько кинолент, режиссеры которых блестяще справились с этой задачей.

"Добро пожаловать в Zомбилэнд", 2009

Кадр из фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд"
После нашествия зомби в США, Коламбус — один из немногих, кому удалось выжить, отправляется в путешествие через всю страну для того, чтобы увидеть родителей, и убедиться, что с ними все в порядке. По дороге на его пути встречаются очень странные попутчики.

"Смерть на похоронах", 2007

Кадр из фильма "Смерть на похоронах"
Похороны главы семейства внезапно выходят из-под контроля, после чего весь день идет наперекосяк. Сначала в погребальной конторе перепутали гробы, затем один из гостей по ошибке вместо успокоительного принимает наркотики, а после на мероприятие и вовсе заявляется карлик, который намерен при помощи шантажа заполучить круглую сумму.

"Счастье", 1998

Кадр из фильма "Счастье"
Три сестры Джордан глубоко несчастны. Одна замужем за психиатром со странными наклонностями, другая страдает от своих сексуальных фантазий, а третья задумывается о самоубийстве. Несмотря на трагический сюжет, картину легко смотреть благодаря шутливо-циничной манере повествования.
Комментарии
Фильмы , Видео , Добро пожаловать в Zомбилэнд , Смерть на похоронах
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