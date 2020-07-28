Самые горячие сцены с актрисами в бикини 

Красотки, раздевшиеся перед камерой.

Урсула Андресс в фильме "Доктор Ноу", 1962 год

Первая девушка прославленного агента 007 в исполнении Урсулы Андресс закрепила за избранницами Джеймса Бонда репутацию сногсшибательных красоток.

Harper’s Bazaar

После съемок она стала секс-символом, а сцена, когда она выходит из воды в белом бикини — канонической. Именно она стала причиной бешеной популярности такого купальника — продажи после премьеры били рекорды.

Говоря знаменитых бикини-моментах из кино, нельзя не упомянуть Памелу Андерсон и ее знаменитый красный купальник.

Harper’s Bazaar

Да, это не фильм, а сериал. Но сделаем исключение. Тем более, что это единственный слитный купальник в нашей подборке. Сегодня такие актуальны как никогда.

Анджелина Джоли очень органично влилась в роль бойкого археолога Лары Крофт.

Harper’s Bazaar

Актрисе не нужно прилагать много усилий, чтобы выглядеть сексапильной, поэтому даже не самый откровенный спортивный купальник, в котором она появилась в одной из сцен первого фильма, выглядит на ней очень даже горячо.

Холли Берри "Умри, но не сейчас", 2002 год

Холли Берри в роли девушки Бонда хоть и не повторила успех своей знаменитой предшественницы, но все равно заняла достойную нишу среди самых запоминающихся киногероинь в бикини.

Harper’s Bazaar

Оранжевый комплект с белым кожаным поясом — классика жанра.

Чтобы вы понимали, на этом фото Деми Мур 40 лет. Она с легкостью смогла дать фору молоденьким "Ангелам Чарли".

Harper’s Bazaar

Ее пробежка с серфом в крошечном черном бикини — лучшая мотивация расстелить коврик и наконец начать качать пресс.

На момент съемок в комедии "Притворись моей женой" Энистон было 42 года.

Harper’s Bazaar

В фильме целый фрагмент посвящен тому, как героиня Дженнифер раздевается, и все разевают рты от восхищения точеной фигурой в розовом купальнике. Зрителей ждет такой же эффект.

Блейк Лайвли в фильме "Отмель", 2016 год

К съемкам в фильме про серфершу, которая стойко отбивается от акулы на мелководье вдали от безлюдного берега, Блейк Лайвли приступила спустя восемь месяцев после родов.

Harper’s Bazaar

Ей удалось прийти в форму в рекордно быстрые сроки. По признанию актрисы, вернуть спортивный пресс удалось с помощью двух персональных тренеров и правильного питания и силы воли, конечно.