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Самые горячие сцены с актрисами в бикини 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Самые горячие сцены с актрисами в бикини
Фото: Harper’s Bazaar
Красотки, раздевшиеся перед камерой.

Урсула Андресс в фильме "Доктор Ноу", 1962 год

Первая девушка прославленного агента 007 в исполнении Урсулы Андресс закрепила за избранницами Джеймса Бонда репутацию сногсшибательных красоток.
Harper’s Bazaar
После съемок она стала секс-символом, а сцена, когда она выходит из воды в белом бикини — канонической. Именно она стала причиной бешеной популярности такого купальника — продажи после премьеры били рекорды.

Памела Андерсон в сериале "Спасатели Малибу", 1989 год

Говоря знаменитых бикини-моментах из кино, нельзя не упомянуть Памелу Андерсон и ее знаменитый красный купальник.
Harper’s Bazaar
Да, это не фильм, а сериал. Но сделаем исключение. Тем более, что это единственный слитный купальник в нашей подборке. Сегодня такие актуальны как никогда.

Анджелина Джоли в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", 2001 год

Анджелина Джоли очень органично влилась в роль бойкого археолога Лары Крофт.
Harper’s Bazaar
Актрисе не нужно прилагать много усилий, чтобы выглядеть сексапильной, поэтому даже не самый откровенный спортивный купальник, в котором она появилась в одной из сцен первого фильма, выглядит на ней очень даже горячо.

Холли Берри "Умри, но не сейчас", 2002 год

Холли Берри в роли девушки Бонда хоть и не повторила успех своей знаменитой предшественницы, но все равно заняла достойную нишу среди самых запоминающихся киногероинь в бикини.
Harper’s Bazaar
Оранжевый комплект с белым кожаным поясом — классика жанра.

Деми Мур в фильме "Ангелы Чарли 2: Только вперед", 2003 год

Чтобы вы понимали, на этом фото Деми Мур 40 лет. Она с легкостью смогла дать фору молоденьким "Ангелам Чарли".
Harper’s Bazaar
Ее пробежка с серфом в крошечном черном бикини — лучшая мотивация расстелить коврик и наконец начать качать пресс.

Дженнифер Энистон в фильме "Притворись моей женой", 2011 год

На момент съемок в комедии "Притворись моей женой" Энистон было 42 года.
Harper’s Bazaar
В фильме целый фрагмент посвящен тому, как героиня Дженнифер раздевается, и все разевают рты от восхищения точеной фигурой в розовом купальнике. Зрителей ждет такой же эффект.

Блейк Лайвли в фильме "Отмель", 2016 год

К съемкам в фильме про серфершу, которая стойко отбивается от акулы на мелководье вдали от безлюдного берега, Блейк Лайвли приступила спустя восемь месяцев после родов.
Harper’s Bazaar
Ей удалось прийти в форму в рекордно быстрые сроки. По признанию актрисы, вернуть спортивный пресс удалось с помощью двух персональных тренеров и правильного питания и силы воли, конечно.
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Комментарии
Фильмы , Отмель , Ангелы Чарли 2: Только вперед , Притворись моей женой , Ангелы Чарли , Лара Крофт: Расхитительница гробниц , Спасатели Малибу , Урсула Андресс , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон , Мур Деми , Джеймс Бонд , Памела Андерсон
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