Как снимали фильм «Ширли-мырли» 

Фильм Владимира Меньшова «Ширли-мырли» вышел на экраны 25 лет назад. «Рамблер» расскажет о том, как проходили съемки картины.

Фильм рассказывает историю о братьях-близнецах, которые никогда прежде не знали друг друга. Один из них стал цыганским бароном, другой — музыкантом с мировым именем, третий — авторитетным вором и аферистом.

Роли Кэрол Абзац, Земфиры Алмазовой и Люсьен Кроликовой достались жене Владимира Меньшова Вере Алентовой . По словам актрисы, ей больше всего понравилась Кэрол, которая весь фильм ходила в свадебном платье. Возможно, это связано с тем, что у Меньшова и Алентовой была скромная свадьба без торжественных нарядов. Поэтому актриса с большим удовольствием провела несколько съемочных дней в свадебном платье.

Бюджет картины составил три с половиной миллиона рублей, что по нынешним меркам — совсем небольшой бюджет. Создатели фильма использовали комбинированные съемки, когда близнецов нужно было показывать в одном кадре.