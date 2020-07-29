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Как снимали фильм «Ширли-мырли» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Фильм Владимира Меньшова «Ширли-мырли» вышел на экраны 25 лет назад. «Рамблер» расскажет о том, как проходили съемки картины.
Фильм рассказывает историю о братьях-близнецах, которые никогда прежде не знали друг друга. Один из них стал цыганским бароном, другой — музыкантом с мировым именем, третий — авторитетным вором и аферистом.
Сначала съемочная группа искала настоящих близнецов, однако, отчаявшись, приняла решение взять одного актера, который сыграл бы трех разных по характеру персонажей. На роль братьев-близнецов рассматривали Никиту Михалкова, Александра Абдулова, Олега Табакова. Но все же она досталась малоизвестному театральному актеру Валерию Гаркалину.
Роли Кэрол Абзац, Земфиры Алмазовой и Люсьен Кроликовой достались жене Владимира Меньшова Вере Алентовой. По словам актрисы, ей больше всего понравилась Кэрол, которая весь фильм ходила в свадебном платье. Возможно, это связано с тем, что у Меньшова и Алентовой была скромная свадьба без торжественных нарядов. Поэтому актриса с большим удовольствием провела несколько съемочных дней в свадебном платье.
В квартире героя Иннокентия Шниперсона можно заметить скульптуру бронзовой лошади. Эта лошадь также была на съемках фильмов «Мой ласковый и нежный зверь», «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и «Служебный роман».
Бюджет картины составил три с половиной миллиона рублей, что по нынешним меркам — совсем небольшой бюджет. Создатели фильма использовали комбинированные съемки, когда близнецов нужно было показывать в одном кадре.
Фильм также поставил рекорд по количеству звезд советского кино. В комедии «Ширли-мырли» снялось девять народных артистов СССР — Олег Ефремов, Нонна Мордюкова, Олег Табаков, Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Леонид Куравлев, Ролан Быков, Всеволод Санаев и Евгений Весник.
Комментарии 3
Фильмы , Видео , Служебный роман , Семнадцать мгновений весны , Бриллиантовая рука , Олег Ефремов , Вера Алентова , Ролан Быков , Всеволод Санаев , Нонна Мордюкова , Валерий Гаркалин , Инна Чурикова , Леонид Куравлев , Владимир Меньшов , Армен Джигарханян , Евгений Весник , Никита Михалков , Олег Табаков
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