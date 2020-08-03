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Фильм, который вы никогда не увидите

Анастасия Иванова
4 часа назад
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18 ноября 2115 года состоится премьера фильма «100 лет» режиссера Роберта Родригеса по сценарию Джона Малковича. И это не опечатка — картина действительно выходит в прокат в 2115 году. «Рамблер» расскажет, что известно об этом фильме.
В ноябре 2015 года создатели фильма объявили о том, что они объединились с компанией по производству коньяка Louis XIII, принадлежащей французскому коньячному дому Remy Martin. Дело в том, что именно 100 лет требуется пролежать бутылке алкоголя, прежде чем дойти до потребителя.
Сюжет фильма держится в строжайшем секрете, однако уже известны имена трех актеров, которые сыграли роли в таком значимом проекте — Джон Малкович, Шуя Чан и Марко Сарор.
18 ноября 2015 года создатели фильма выпустили три тизер-трейлера: «Ретро», «Природа» и «Будущее». Но ни в одном из них не показаны кадры картины, вместо этого представлены три воображаемых вида будущего: антиутопическая пустошь, возвращение к природе и технологический рай.
Сейчас фильм хранится в высокотехнологичном сейфе за пуленепробиваемым стеклом. Его показали на Каннском кинофестивале 2016 года, прежде чем вернули на хранение в подвал Louis XIII. Тысяча гостей со всего мира уже получили по два металлических пригласительных, которые они смогут передать своим потомкам.
Комментарии1
Фильмы,Видео,Природа,Марко Сарор,Роберт Родригес,Джон Малкович
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