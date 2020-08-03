Фильм, который вы никогда не увидите

18 ноября 2115 года состоится премьера фильма «100 лет» режиссера Роберта Родригеса по сценарию Джона Малковича . И это не опечатка — картина действительно выходит в прокат в 2115 году. «Рамблер» расскажет, что известно об этом фильме.

В ноябре 2015 года создатели фильма объявили о том, что они объединились с компанией по производству коньяка Louis XIII, принадлежащей французскому коньячному дому Remy Martin. Дело в том, что именно 100 лет требуется пролежать бутылке алкоголя, прежде чем дойти до потребителя.

Сюжет фильма держится в строжайшем секрете, однако уже известны имена трех актеров, которые сыграли роли в таком значимом проекте — Джон Малкович, Шуя Чан и Марко Сарор

18 ноября 2015 года создатели фильма выпустили три тизер-трейлера: «Ретро», «Природа» и «Будущее». Но ни в одном из них не показаны кадры картины, вместо этого представлены три воображаемых вида будущего: антиутопическая пустошь, возвращение к природе и технологический рай.