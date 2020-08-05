Подборка самых горячих фильмов про стриптиз

Фильмы про стриптиз — это, в первую очередь, рассказ о красивом теле и красивом танце. Некоторые из них документируют трудности жизни танцовщиц и танцовщиков, другие используют горячие сцены как фон. «Рамблер» собрал несколько фильмов, которые отлично подойдут для вечернего просмотра.

«Супер Майк»

кадр из к/ф "Супер Майк"

В основном, когда мы говорим о фильмах про стриптиз, то ассоциируем их с женщинами-танцовщицами. Поэтому фильм «Супер Майк» поможет вам разрушить стереотипы о мире ночных танцев. Историю придумал небезызвестный Ченнинг Татум, который часто снимается в фильмах про танцы. Сюжет родился из жизни, в свое время Ченнинг подрабатывал стриптизером. В фильме также снялся Мэтью МакКонахи, так что вам точно будет на что посмотреть.

кадр из к/ф "От заката до рассвета"

Культовая картина Роберта Родригеса про кровожадных вампирш, которые завлекают посетителей своими молодыми телами и роскошными танцами, а потом безжалостно расправляются с ними. Смотреть фильм стоит хотя бы сцены с Сальмой Хайек , которая до сих пор считается одной из самых ярких в ее карьере. Удивительно, но чтобы создать провокационную сцену, оказывается, даже не нужно раздеваться!

кадр из к/ф "Близость"