Подборка самых горячих фильмов про стриптиз

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Самые горячие фильмы про стриптиз, которые стоит посмотреть вечером 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Фильмы про стриптиз — это, в первую очередь, рассказ о красивом теле и красивом танце. Некоторые из них документируют трудности жизни танцовщиц и танцовщиков, другие используют горячие сцены как фон. «Рамблер» собрал несколько фильмов, которые отлично подойдут для вечернего просмотра.

«Супер Майк»

кадр из к/ф "Супер Майк"
В основном, когда мы говорим о фильмах про стриптиз, то ассоциируем их с женщинами-танцовщицами. Поэтому фильм «Супер Майк» поможет вам разрушить стереотипы о мире ночных танцев. Историю придумал небезызвестный Ченнинг Татум, который часто снимается в фильмах про танцы. Сюжет родился из жизни, в свое время Ченнинг подрабатывал стриптизером. В фильме также снялся Мэтью МакКонахи, так что вам точно будет на что посмотреть.

«От заката до рассвета»

кадр из к/ф "От заката до рассвета"
Культовая картина Роберта Родригеса про кровожадных вампирш, которые завлекают посетителей своими молодыми телами и роскошными танцами, а потом безжалостно расправляются с ними. Смотреть фильм стоит хотя бы сцены с Сальмой Хайек, которая до сих пор считается одной из самых ярких в ее карьере. Удивительно, но чтобы создать провокационную сцену, оказывается, даже не нужно раздеваться!

«Близость»

кадр из к/ф "Близость"
Здесь роль танцовщицы играет нежная и хрупкая Натали Портман, которая не ассоциируется у обычного зрителя с миром ночных танцев. Фильм рассказывает о любовном квадрате, каждый из участников которого влюблен в другого. Как можно догадаться, страсти в течение всего фильма постепенно накаляются, а развязка удивит многих. В фильме также приняли участие Джуд Лоу и Джулия Робертс.
Комментарии
Фильмы , Видео , Близость , От заката до рассвета , Роберт Родригес , Сальма Хайек , Джулия Робертс , Джуд Лоу , Натали Портман
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