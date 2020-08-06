Фильмы про вирусы, которые теперь страшно смотреть

События, связанные с пандемией коронавируса, происходили так стремительно, что в какой-то момент создалось впечатление, что все мы лишь заложники фильма про апокалипсис. "Рамблер" собрал несколько фильмов про вирусы, которые помогут понять, к чему готовиться, если вирус повторно захватит землю (ну или зомби начнут нападать).

кадр из к/ф "Поезд в Пусан"

Как и все корейские фильмы "Поезд в Пусан" можно назвать работой на любителя. В целом, он похож на очень утрированный фильм ужасов. Мир охватывает необычный вирус, который вызывает у людей агрессию, а потом превращает в зомби. Вирус застает главных героев по пути в город Пусан. Режиссер фильма раскрывает персонажей через необычные ситуации и провоцирует зрителя на рассуждение о том, а достаточно ли просто выжить, чтобы остаться человеком? И все ли достойны того, чтобы жить?

кадр из к/ф "Эпидемия"

Сюжет фильма будет хорошо откликаться у тех, кому труднее всего было сидеть дома во время карантина. По сюжету эпидемия мгновенно распространилась по планете и привела к тотальной агорафобии — боязни открытого пространства. Люди прячутся под землей или внутри зданий. Главного героя эпидемия настигла на работе и все ничего, если бы не беременная жена, которая ждет дома. Марк начинает свой подземный маршрут, чтобы добраться к ней.

"Птичий короб"

кадр из к/ф "Птичий короб"

Увидев нечто, люди кончают жизнь самоубийством. Чтобы спастись женщина с детьми, пытается найти безопасное место, о котором она слышала по радио. Чтобы сохранить жизнь в новом мире, главное — не смотреть по сторонам и слушать, как птицы реагируют на приближающуюся опасность. Очень интересный фильм, который демонстрирует какую большую роль играет любое из органов чувств.

Удивительно, но после пандемии кажется, что любой из этих сюжетов вполне воплотим в жизнь.