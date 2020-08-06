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Какие сцены вырезали из фильма «Остров сокровищ» 

Александра Нечаева 12 часов назад
Какие сцены вырезали из фильма «Остров сокровищ»
Фото: Кадр из фильма "Остров сокровищ"
Роман Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ» экранизировали много раз, одной из лучших экранизаций стала советская версия 1982 года. Фильм был рассчитан на детско-юношескую аудиторию, но едва не был отправлен «в стол», подвергшись жесткой цензуре. О том, что же не так было с фильмом и как его в итоге пришлось изменить, рассказывает «Рамблер».
Режиссер Владимир Воробьев изначально задумывал снять фильм-мюзикл по мотивам «Острова сокровищ», но в итоге отказался от этой идеи в пользу приключенческого игрового кино.
Картина должна была состоять из четырех серий, по 55 минут каждая. Весь материал был отснят и смонтирован, когда цензоры заявили, что в таком виде фильм на экраны выйти не может. При том, что в 80-х годах XX столетия цензура уже не была такой жесткой, как раньше, некоторые ограничения все же оставались.
Так, из «Острова сокровищ» потребовали вырезать кадры, демонстрирующие азартные игры, жестокие драки пиратов и их пьянство. Также критике подверглись сцены, способные, по мнению цензоров, напугать юных зрителей, на которых и был рассчитан фильм. «Под нож» отправили сцену лечебного кровопускания, обезображенное лицо слепого Пью с пробкой вместо глаза, а также некоторые моменты, которые не соответствовали идеологии (например, рассуждения о Библии).
Сцен, не прошедших цензуру, оказалось так много, что после того, как их вырезали из фильма, картина стала короче на одну серию. В итоге «Остров сокровищ» стал трехсерийным.
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Фильмы , Остров сокровищ , Владимир Воробьев
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