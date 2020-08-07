IQOS представил трейлер « (Не) случайные истории»

IQOS представил трейлер фильма « (Не) случайные истории»

Бренд IQOS впервые представляет эксклюзивные фрагменты из фильма « (Не) случайные истории», анонсируя большую онлайн-премьеру, намеченную на 13 августа. Пять киноновелл, основанных на реальных историях совершеннолетних пользователей IQOS из России, стали частью единого киноальманаха.

Уникальность проекта «Настоящие истории» заключается в том, что он объединил в себе огромное количество абсолютно разных людей: совершеннолетних пользователей IQOS, режиссеров, актеров, членов жюри, музыкантов. В создании фильма участвовали 5 авторов историй*, 5 режиссеров, 1 сценарист, 60 актеров и 500 членов съемочных команд — профессионалов из мира кино.

Пока в виртуальном мире Кира не может смириться с новостью, что она влюбилась в своего партнера по онлайн игре, Сергей в реальном мире помогает людям с поисками их пропавших близких.

Кадр из фильма

В Оренбурге Зина планирует судьбоносную поездку для своего босса, а где-то за полярным кругом Ольга решается на неожиданный шаг, который изменит все. В другой истории Игорю пришлось не только сделать шаг, но и пересечь всю страну, а в итоге простая чашка кофе становится для него ключом к новой жизни и возможностям. Идея проекта напоминает нам всем, что счастливые случайности в жизни подчас совсем не случайны, а реальные события бывают гораздо интереснее вымысла.

Кадр из фильма

Во время онлайн-премьеры авторы, актеры и режиссеры киноновелл поделятся своими впечатлениями от участия в проекте: некоторые из авторов историй лично побывали на съемочной площадке фильма, помогая актерам лучше вжиться в роли себя самих, а режиссерам — точнее изложить события своих историй.

Ведущими дискуссии станут публицист Алена Долецкая , а также писатель и главный сценарист проекта «Настоящие истории» Александр Цыпкин . Они вместе со зрителями посмотрят фильм, а потом расскажут о самых ярких моментах съемок и о том, что осталось за кадром и как складывается жизнь авторов после их участия в проекте.

Кроме того, во время премьеры совершеннолетние пользователи IQOS смогут стать участниками конкурса и выиграть устройство IQOS 3 DUOS, если правильно ответят на вопросы кино-викторины.

Трейлер киноальманаха доступен для просмотра уже сейчас. Онлайн-премьера фильма « (Не) случайные истории» состоится 13 августа на truestories.ru, доступном только для совершеннолетних пользователей IQOS.

*5 авторов историй — 5 совершеннолетних пользователей IQOS

Не исключает риски.

Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS.

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