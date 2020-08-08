Неудачные дубли, ставшие важной частью фильмов 

Неудачные дубли — отличное дополнение к любому фильму. Порой зрители не выходят из кинозалов и смотрят титры только ради того, чтобы полюбоваться на курьёзы, возникшие на съёмочной площадке. Вот несколько неудачных дублей, которые уже стали классикой.
1. «Один дома». В одном эпизоде юный Макколей Калкин поскользнулся на льду, вызвав смех взрослых коллег.
2. «Назад в будущее». Исполнитель главной роли, актёр Майкл Джей Фокс пал жертвой розыгрыша съёмочной группы. В сцене ему полагалось отхлебнуть из бутылки, но коллеги заполнили ёмкость алкоголем. Реакция актёра показала, что он оценил шутку.
3. «Страшилы». Здесь также играл Майкл Джей Фокс, но теперь он сам «измучил» группу бесконечными отсылками к трилогии «Назад в будущее».
4. «Мы — Миллеры». Похоже, артисты очень любят разыгрывать коллег. На съёмках этого фильма разыграли Дженнифер Энистон: вместо запланированного саундтрека актёры включили композицию из сериала «Друзья», где Энистон играла главную роль.
5. «Лжец, лжец». Джим Керри известен как любитель импровизаций, а этот фильм стал почти его бенефисом. Приколы со съёмочной площадки с участием Керри стали украшением финала картины.
6. В ленте «Подозрительные лица» при съёмке эпизода с опознанием исполнители начали импровизировать: они кривлялись и смешили друг друга. Режиссёр не побоялся оставить именно этот дубль в финальном варианте, и сцена оказалась одной из запомнившихся зрителям.
7. Джейми Ли Кёртис снималась вместе с Арнольдом Шварценеггером в фильме «Правдивая ложь». В эпизоде, когда Джейми танцевала стриптиз, она неожиданно упала. Шварценеггер приподнялся с кресла, чтобы помочь коллеге, но актриса тут же вернулась в образ. Эту сцену не стали вырезать, ведь Джейми играла домохозяйку, которая освоила стриптиз, чтобы вновь влюбить в себя мужа, поэтому падение выглядело очень естественно, как и реакция Арнольда.
8. В картине «Красотка» Ричард Гир слегка разыграл партнёршу Джулию Робертс. В сцене, где его герой дарит девушке украшение, он резко захлопнул крышку коробки. Испуг и смех актрисы были настолько искренними, что переснимать сцену не стали.