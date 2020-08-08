Неудачные дубли, ставшие важной частью фильмов 

Неудачные дубли — отличное дополнение к любому фильму. Порой зрители не выходят из кинозалов и смотрят титры только ради того, чтобы полюбоваться на курьёзы, возникшие на съёмочной площадке. Вот несколько неудачных дублей, которые уже стали классикой.

1. «Один дома» . В одном эпизоде юный Макколей Калкин поскользнулся на льду, вызвав смех взрослых коллег.

3. «Страшилы» . Здесь также играл Майкл Джей Фокс, но теперь он сам «измучил» группу бесконечными отсылками к трилогии «Назад в будущее».

5. «Лжец, лжец» Джим Керри известен как любитель импровизаций, а этот фильм стал почти его бенефисом. Приколы со съёмочной площадки с участием Керри стали украшением финала картины.

6. В ленте «Подозрительные лица» при съёмке эпизода с опознанием исполнители начали импровизировать: они кривлялись и смешили друг друга. Режиссёр не побоялся оставить именно этот дубль в финальном варианте, и сцена оказалась одной из запомнившихся зрителям.

7. Джейми Ли Кёртис снималась вместе с Арнольдом Шварценеггером в фильме «Правдивая ложь». В эпизоде, когда Джейми танцевала стриптиз, она неожиданно упала. Шварценеггер приподнялся с кресла, чтобы помочь коллеге, но актриса тут же вернулась в образ. Эту сцену не стали вырезать, ведь Джейми играла домохозяйку, которая освоила стриптиз, чтобы вновь влюбить в себя мужа, поэтому падение выглядело очень естественно, как и реакция Арнольда.