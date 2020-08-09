Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо 

Сотни тысяч фанатов по всему миру ходят на премьеры фильмов с голливудским актером Леонардо ДиКаприо только ради того, чтобы посмотреть на его гениальную игру. Он — один из немногих, кого смело можно назвать живой легендой кинематографа. «Рамблер» сделал подборку захватывающих фильмов, где ДиКаприо исполнил главную роль.

Поймай меня, если сможешь

Великолепная картина Стивена Спилберга , снятая по мотивам автобиографии Фрэнка Эбегнейла младшего. В фильме повествуется история о том, как молодой юноша, став мастером жульничества и обмана, смог обналичить миллионы долларов по фальшивым чекам.

Выживший

Фильм рассказывает историю о человеке с большой силой воли, который бросает вызов дикой природе, суровому холоду и враждебным индейским племенам для того, чтобы выжить и отомстить своему товарищу по отряду, который предательски оставил его умирать.

Кровавый алмаз

История ловкого контрабандиста Дэнни Арчера, который занимался поиском и сбытом алмазов во время гражданской войны 1999 года в Сьерра-Леоне. Но все изменилось, когда Арчер встретил Соломона Ванди — рыбака, чья семья пропала во время резни в деревне, устроенной бойцами Революционного Объединенного фронта. Два столь разных человека сошлись, чтобы выжить на этой войне.

Волк с Уолл-стрит