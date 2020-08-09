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Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Сотни тысяч фанатов по всему миру ходят на премьеры фильмов с голливудским актером Леонардо ДиКаприо только ради того, чтобы посмотреть на его гениальную игру. Он — один из немногих, кого смело можно назвать живой легендой кинематографа. «Рамблер» сделал подборку захватывающих фильмов, где ДиКаприо исполнил главную роль.

Поймай меня, если сможешь

Великолепная картина Стивена Спилберга, снятая по мотивам автобиографии Фрэнка Эбегнейла младшего. В фильме повествуется история о том, как молодой юноша, став мастером жульничества и обмана, смог обналичить миллионы долларов по фальшивым чекам.

Выживший

Фильм рассказывает историю о человеке с большой силой воли, который бросает вызов дикой природе, суровому холоду и враждебным индейским племенам для того, чтобы выжить и отомстить своему товарищу по отряду, который предательски оставил его умирать.

Кровавый алмаз

История ловкого контрабандиста Дэнни Арчера, который занимался поиском и сбытом алмазов во время гражданской войны 1999 года в Сьерра-Леоне. Но все изменилось, когда Арчер встретил Соломона Ванди — рыбака, чья семья пропала во время резни в деревне, устроенной бойцами Революционного Объединенного фронта. Два столь разных человека сошлись, чтобы выжить на этой войне.

Волк с Уолл-стрит

Фильм снят по мотивам книги мемуаров Джордана Белфорта «Волк с Уолл-стрит», написанной в 2008 году, главный персонаж которой, после ряда неудачных опытов, открывает и успешно развивает собственную брокерскую фирму, но параллельно с этим ведет разгульный образ жизни.
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Волк с Уолл-стрит , Стивен Спилберг , Джордан Белфорт , Фрэнк Эбегнейл , Леонардо ДиКаприо
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