Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером 

Если вы остались одни в субботний вечер, это не повод унывать. Самое время устроить киновечер в уютной домашней обстановке. К такому случаю «Рамблер» сделал подборку фильмов.

«Король говорит!»

Фильм расскажет историю герцога, который готовится стать британским королем Георгом VI. Однако он сомневается в своих способностях руководить страной, и его также беспокоит заикание. И тогда главный герой решает обратиться за помощью к неортодоксальному логопеду по имени Лайонел Лог. Главную роль в фильме исполнил Колин Ферт

«Удивительная история доктора Дулиттла»

Кадр из фильма «Удивительная история доктора Дулиттла»

Некоторое время назад знаменитый врач-ветеринар доктор Дулиттл потерял жену. И с тех пор он ведет затворнический образ жизни. А его единственная компания — экзотические животные из его коллекции. Однако Дулиттлу все же придется выйти за стены своего поместья, чтобы найти лекарство для королевы. Главные роли в фильме исполнили Роберт Дауни мл. и Антонио Бандерас

Кадр из фильма «Гордость»