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Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером 

Анастасия Иванова 1 час назад
Если вы остались одни в субботний вечер, это не повод унывать. Самое время устроить киновечер в уютной домашней обстановке. К такому случаю «Рамблер» сделал подборку фильмов.

«Король говорит!»

Фильм расскажет историю герцога, который готовится стать британским королем Георгом VI. Однако он сомневается в своих способностях руководить страной, и его также беспокоит заикание. И тогда главный герой решает обратиться за помощью к неортодоксальному логопеду по имени Лайонел Лог. Главную роль в фильме исполнил Колин Ферт.

«Удивительная история доктора Дулиттла»

Кадр из фильма «Удивительная история доктора Дулиттла»
Некоторое время назад знаменитый врач-ветеринар доктор Дулиттл потерял жену. И с тех пор он ведет затворнический образ жизни. А его единственная компания — экзотические животные из его коллекции. Однако Дулиттлу все же придется выйти за стены своего поместья, чтобы найти лекарство для королевы. Главные роли в фильме исполнили Роберт Дауни мл. и Антонио Бандерас.

«Гордость»

Кадр из фильма «Гордость»
Действие фильма разворачивается в 1984 году, во время правления Маргарет Тэтчер и в разгар забастовки шахтеров в Великобритании. Группа людей нетрадиционной ориентации решают собрать деньги для поддержки семей шахтеров. Однако те постеснялись получать средства от таких необычных дарителей. Несмотря на это, активисты отправляются в шахтерский поселок в Уэльсе, чтобы туда передать пожертвования.
Комментарии
Фильмы , Видео , Гордость , Антонио Бандерас , Колин Ферт , Маргарет Тэтчер
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