Путаны на экране: от Гурченко до Горбачевой 

Элитные, валютные, «плечевые» и другие разновидности девочек по вызову всегда присутствовали как в жизни, так и соответственно в кино и сериалах. «Телепрограмма» вспоминает наиболее яркие образы путан, которые воплощали известные советские актрисы (о ужас, даже Людмила Гурченко!).
«Чики» (2020)
Кадр из сериала "Чики"
Один из самых свежих и резонансных сериалов о приключениях четырех подруг, решивших завязать с темным прошлым и открыть спортклуб в маленьком южном городке. Перенимая опыт «Интердевочки» и «Точки», Ирина Горбачева с практически дебютантками Варварой Шмыковой, Ириной Носовой и Аленой Михайловой не без густого юмора создали четыре самобытных образа проституток, в которых и влюбиться несложно. Каждая из них мечтает об отказе от прежних грехов, пробует принять себя и перезагрузить матрицу как умеет.
«Гулящая» (1961)
Кадр из фильма «Гулящая» (1961)
Экранизация украинского романа Панаса Мирного «Повія» («Проститутка») 1883 года. Да, блестящая Людмила Марковна тоже сыграла девушку с пониженной социальной ответственностью. Как понятно из названия картины, главная героиня, как в народе говорят, «слаба на передок». Христина (Людмила Гурченко) алчет сладкой жизни, поэтому перебирается из деревни в город и идет по рукам состоятельных господ. Ну а что, классовое неравенство может быть показано и таким образом! Хотя действие происходит в темные времена царизма, все мы понимаем — причиной падения девушки стали именно заскорузлые стереотипы аристократии, пробиться сквозь которые порядочной Христине из деревни было невозможно.
«Интердевочка» (1989)
Кадр из фильма «Интердевочка» (1989)
Визитная карточка проституток советского времени — драма Петра Тодоровского по повести Владимира Кунина. Фильм по сути реабилитировал представительниц первой древнейшей. Вспомним только, какие актрисы сыграли «валютчиц»: Елена Яковлева, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук, Ирина Розанова, Татьяна Агафонова — цвет советского кино! Картина стала лидером проката и показала, что нелегкая доля путан может быть следствием несбывшейся мечты о любви. При определенной оптике образы девушек, стремящихся за границу, рифмовались с тогдашним статусом разваливающейся страны.
«Точка» (2006)
Кадр из фильма "Точка"
Фильм Юрия Мороза стал своего рода ответом «Интердевочке», потому что в нем девочек с «точки» тоже сыграли молодые и красивые актрисы, ставшие чуть позже суперзвездами: Дарья Мороз, Анна Уколова, Виктория Исакова. В этой картине торговля телом тоже рассматривается через призму трагических обстоятельств: одной, выросшей в семье алкоголиков, надо поставить на ноги младшего брата, другую изнасиловал отчим, после чего она потеряла ребенка, третью спасают от суицида после аборта и тоже берут на «точку». Словом, выхода у них как будто и не было.
«Огни притона» (2011)
Кадр из фильма «Огни притона» (2011)
Один из немногих фильмов Александра Гордона был снят по повести его отца Гарри Гордона. И опять в роли путан красивейшие и популярные теперь российские актрисы: Анна Слю и Катерина Шпица. Руководит борделем, в котором работают девушки, героиня Оксаны Фандеры. Все они живут душа в душу и гостеприимно принимают типичных клиентов Одессы 50-х: фарцовщика, прокурора, председателя колхоза и так далее. «Лиля навсегда» (2002)
Пронизанная безысходностью шведская драма режиссера Лукаса Мудиссона, решившего показать судьбу 16-летней девочки Лили (Оксана Акиньшина), которая мечтает сбежать из СССР в Америку, куда улетела с любовником ее мать. Бросив школу, она начинает заниматься проституцией, знакомится с парнем, который обещает ей новую жизнь в Швеции (США неактуальны — мать от нее отказалась). Девушка верит, летит в другую страну по поддельному загранпаспорту и попадает в лапы сутенера. Круг замыкается.