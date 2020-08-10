Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

«Новые мутанты» выйдут в отечественном прокате 10 сентября 

Игромания.ру и ещё 1 3 часа назад
Названа дата выхода «Новых мутантов» в России
Фото: Игромания.ру
Ранее у фильма пропала дата премьеры из-за переноса «Мулан» — Россия стала одной из стран, где свежий ремейк выйдет в полноценном кинопрокате, а не на Disney+, который ещё не успели ввести. Случится это 4 сентября, и как раз на этой дате ранее стояли «Мутанты».
Переносы «Новых мутантов» уже превратились в легенду — дебютный трейлер картины показали аж в 2017 году, а премьера должна была состояться в 2018-м. Но в итоге фильм по разным причинам переносили, причём так получилось, что в отечественном прокате переносов было больше. Последняя зарубежная дата премьеры ленты пока остаётся неизменной — 28 августа.
Видео дня. Что стало с актерами из «Санта-Барбары»
Смотреть фильм на
Игромания.ру: последние новости
«Джон Уик» получит пятую часть — её будут снимать одновременно с четвёртой «Джон Уик» получит пятую часть — её будут снимать одновременно с четвёртой В сети появился список гостей DC FanDome — он довольно обширный В сети появился список гостей DC FanDome — он довольно обширный Роберт Паттинсон соврал Кристоферу Нолану о пробах «Бэтмена» Роберт Паттинсон соврал Кристоферу Нолану о пробах «Бэтмена»
Фильмы , Мулан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожилые актеры, охмурившие молодых красоток
Пожилые актеры, охмурившие молодых красоток
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Почему Светлана Аманова осталась актрисой одной роли
Почему Светлана Аманова осталась актрисой одной роли
Видео
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
02:38
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
Фильмы
Почему Атосом стал именно Вениамин Смехов
44:14
Почему Атосом стал именно Вениамин Смехов
Актеры
Почему перестала сниматься в кино Татьяна Божок
03:33
Почему перестала сниматься в кино Татьяна Божок
Актеры
Как живет главный цыган СССР
03:15
Как живет главный цыган СССР
Актеры
Как появился «Парк юрского периода»
14:35
Как появился «Парк юрского периода»
Фильмы
Тайна ухода сгоревшей Елены Майоровой
10:33
Тайна ухода сгоревшей Елены Майоровой
Актеры
Пожилые актеры, охмурившие молодых красоток
03:31
Пожилые актеры, охмурившие молодых красоток
Актеры
Актеры, которые могли умереть из-за роли
01:15
Актеры, которые могли умереть из-за роли
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение