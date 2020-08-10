Названа дата выхода «Новых мутантов» в России

Ранее у фильма пропала дата премьеры из-за переноса «Мулан» — Россия стала одной из стран, где свежий ремейк выйдет в полноценном кинопрокате, а не на Disney+, который ещё не успели ввести. Случится это 4 сентября, и как раз на этой дате ранее стояли «Мутанты».

Переносы «Новых мутантов» уже превратились в легенду — дебютный трейлер картины показали аж в 2017 году, а премьера должна была состояться в 2018-м. Но в итоге фильм по разным причинам переносили, причём так получилось, что в отечественном прокате переносов было больше. Последняя зарубежная дата премьеры ленты пока остаётся неизменной — 28 августа.