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В чем заключается проклятие фильма «Десять негритят» 

Анастасия Иванова 1 час назад
В чем заключается проклятие «Десяти негритят»
Фото: Кадр из фильма «Десять негритят»
«Десять негритят» — один из самых загадочных фильмов советского кинематографа. Режиссер Станислав Говорухин собрал, по его мнению, самый звездный состав актеров за всю свою карьеру. Однако никто из них не предполагал, что мрачная атмосфера картины выйдет за пределы сценария. «Рамблер» расскажет, что же произошло во время съемок «Десяти негритят».
По сценарию, доктор Армстронг, роль которого исполнил Анатолий Ромашин, погибает в море. Поскольку актер был достаточно суеверным, в эпизоде, где героя сталкивают со скалы, его заменил дублер. Конечно, со скалы упал не человек, а манекен. А вот у подножия горы плавал каскадер. Однако в этот момент мужчина чуть не погиб на самом деле: с большой силой его отбросило волной на камни. Дублер сумел справиться с опасностью, но сильно поранил лицо.
Неприятная участь также настигла дублера Александра Кайдановского. По сюжету, его персонажа убивают выстрелом в сердце, после чего актер должен был упасть. Однако во время падения каскадер не рассчитал силы и ударился головой о камни, чудом оставшись живым.
Чудовищная ситуация также произошла с актрисой Татьяной Друбишь, которая исполнила роль Веры Клейторн. После эпизода с повешением героини, девушку забыли снять с петли. Несмотря на то, что она висела в, казалось бы, безопасном приспособлении, совсем скоро Татьяна начала задыхаться. Актрисе повезло, что неподалеку оказалась ее дочь, которая, услышав хрипы матери, позвала на помощь.
Комментарии 2
Фильмы , Станислав Говорухин , Анатолий Ромашин , Александр Кайдановский
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