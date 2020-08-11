Киркоров сыграет в «Последнем богатыре»

Король российской эстрады Филипп Киркоров сбежит из страны Белогорье. Именно такая задумка у сценаристов третьей части «Последнего богатыря» — фильма на основе русских сказок. Киркорову отведена роль жар-птицы.

По задумке авторов, ему придется покинуть сказочный мир из-за диктатора Кощея. А прятаться от него под маской человека Киркоров будет в Москве. Об этом сообщает КиноПоиск.

Производством фильма займутся «Россия 1» и Disney . Бюджет составит порядка 450 миллионов рублей. Премьера ожидается в декабре 2021-го.

Напомним, первая часть сказочной истории появилась в 2017 году. В прокате было собрано более 30 миллионов долларов. «Последний богатырь: Корень зла» выйдет на экраны в декабре 2020-го.