Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Киркоров сыграет в третьей части «Последнего богатыря» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Киркоров сыграет в «Последнем богатыре»
Фото: Teleprogramma.pro
Король российской эстрады Филипп Киркоров сбежит из страны Белогорье. Именно такая задумка у сценаристов третьей части «Последнего богатыря» — фильма на основе русских сказок. Киркорову отведена роль жар-птицы.
По задумке авторов, ему придется покинуть сказочный мир из-за диктатора Кощея. А прятаться от него под маской человека Киркоров будет в Москве. Об этом сообщает КиноПоиск.
Производством фильма займутся «Россия 1» и Disney. Бюджет составит порядка 450 миллионов рублей. Премьера ожидается в декабре 2021-го.
Напомним, первая часть сказочной истории появилась в 2017 году. В прокате было собрано более 30 миллионов долларов. «Последний богатырь: Корень зла» выйдет на экраны в декабре 2020-го.
Видео дня. Пожилые актеры, охмурившие молодых красоток
Смотреть фильм на
Teleprogramma.pro: последние новости
Путаны на экране от Гурченко до Горбачевой Путаны на экране от Гурченко до Горбачевой Без притворства: в каких художественных фильмах показаны реальные сцены секса Без притворства: в каких художественных фильмах показаны реальные сцены секса Ушедший из кино актер Сергей Романович вернется на экран в новом сезоне сериала «Ольга» Ушедший из кино актер Сергей Романович вернется на экран в новом сезоне сериала «Ольга»
Фильмы , Последний богатырь , Филипп Киркоров , Walt Disney
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Фильмы, которые запрещены в современной России
Фильмы, которые запрещены в современной России
«Пытались достать до моих трусов или наседали на меня»
«Пытались достать до моих трусов или наседали на меня»
Видео
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
02:38
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
Фильмы
Вестерны, которые должны посмотреть все киноманы
11:20
Вестерны, которые должны посмотреть все киноманы
Фильмы
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
04:23
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
Актеры
Из-за принцессы Мулан в США разгорается скандал
03:57
Из-за принцессы Мулан в США разгорается скандал
Фильмы
Сюжетные повороты, которые зашли слишком далеко
11:18
Сюжетные повороты, которые зашли слишком далеко
Фильмы
Почему Татьяна Конюхова бросила Леонида Быкова
26:15
Почему Татьяна Конюхова бросила Леонида Быкова
Актеры
Фильмы про домашнее насилие, которые стоит увидеть
01:50
Фильмы про домашнее насилие, которые стоит увидеть
Фильмы
Почему Атосом стал именно Вениамин Смехов
44:14
Почему Атосом стал именно Вениамин Смехов
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение