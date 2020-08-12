Названы лучшие сиквелы в истории

Портал и агрегатор рецензий Rotten Tomatoes опубликовал рейтинг ста лучших сиквелов в истории. Список составлен на основе положительных отзывов, собранных на сайте.
Первое место заняли «Приключения Паддингтона — 2», рассказывающие о похождениях плюшевого медвежонка, который обладает разумом. На второй позиции — «История игрушек — 2» студии Pixar.
В рейтинге учитывались не только вторые части фильмов. Так, в нём присутствуют «Джон Уик» и восьмая картина о Гарри Поттере.
Тройку лидеров замыкает «Три цвета: красный». В топ-10 также попали «Голдфингер», «История игрушек: Большой побег», «Перед полуночью», «Крёстный отец — 2», «Невеста Франкенштейна», «История игрушек — 4» и «Миссия невыполнима: Последствия».