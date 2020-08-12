Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Rotten Tomatoes составил топ-100 лучших сиквелов в истории 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Названы лучшие сиквелы в истории
Фото: News.ru
Портал и агрегатор рецензий Rotten Tomatoes опубликовал рейтинг ста лучших сиквелов в истории. Список составлен на основе положительных отзывов, собранных на сайте.
Первое место заняли «Приключения Паддингтона — 2», рассказывающие о похождениях плюшевого медвежонка, который обладает разумом. На второй позиции — «История игрушек — 2» студии Pixar.
В рейтинге учитывались не только вторые части фильмов. Так, в нём присутствуют «Джон Уик» и восьмая картина о Гарри Поттере.
Тройку лидеров замыкает «Три цвета: красный». В топ-10 также попали «Голдфингер», «История игрушек: Большой побег», «Перед полуночью», «Крёстный отец — 2», «Невеста Франкенштейна», «История игрушек — 4» и «Миссия невыполнима: Последствия».
News.ru: последние новости
Объявлена дата начала съёмок пятой части боевика «Джон Уик» Объявлена дата начала съёмок пятой части боевика «Джон Уик» Дату выхода «Довода» в российский прокат снова изменили Дату выхода «Довода» в российский прокат снова изменили Уилл Смит решил перезапустить ситком «Принц из Беверли-Хиллз» Уилл Смит решил перезапустить ситком «Принц из Беверли-Хиллз»
Фильмы , Миссия невыполнима: Последствия , История игрушек 4 , История игрушек 2 , Невеста Франкенштейна , Приключения Паддингтона 2 , Крёстный отец 2 , История игрушек: Большой побег , Джон Уик , Перед полуночью , Гарри Поттер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Триллер с Расселом Кроу «порвал» российский прокат
Триллер с Расселом Кроу «порвал» российский прокат
«СПИДом его заразил любовник»
«СПИДом его заразил любовник»
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
Видео
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
02:38
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
Фильмы
Как изменился звезда культового «Леона»
10:06
Как изменился звезда культового «Леона»
Актеры
Почему Михаил Кононов не любил Нестора Петровича
26:25
Почему Михаил Кононов не любил Нестора Петровича
Актеры
Назван самый дорогой актер мира
00:54
Назван самый дорогой актер мира
Актеры
Вестерны, которые должны посмотреть все киноманы
11:20
Вестерны, которые должны посмотреть все киноманы
Фильмы
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
04:23
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
Актеры
Из-за принцессы Мулан в США разгорается скандал
03:57
Из-за принцессы Мулан в США разгорается скандал
Фильмы
Сюжетные повороты, которые зашли слишком далеко
11:18
Сюжетные повороты, которые зашли слишком далеко
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение