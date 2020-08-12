Названы лучшие сиквелы в истории

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Портал и агрегатор рецензий Rotten Tomatoes опубликовал рейтинг ста лучших сиквелов в истории. Список составлен на основе положительных отзывов, собранных на сайте.

Первое место заняли «Приключения Паддингтона — 2», рассказывающие о похождениях плюшевого медвежонка, который обладает разумом. На второй позиции — «История игрушек — 2» студии Pixar.