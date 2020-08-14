Зритель нашел киноляп в «Парке Юрского периода»

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Спустя 27 лет после премьеры фильма "Парк Юрского периода" зритель разглядел в картине ляп, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Для изображения динозавров создатели картины использовали кукол, сочетая с компьютерной графикой.

В сцене, где динозавр заходит на кухню, преследуя героев фильма, видна рука оператора, которая придерживает куклу.