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Состоялась онлайн-премьера фильма бренда IQOS « (НЕ) СЛУЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 

Партнерский материал 4 часа назад
Онлайн-премьера « (НЕ) СЛУЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ»
Фото: Кадр из фильма «(НЕ)СЛУЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ»
13 августа состоялась кинопремьера фильма « (НЕ) СЛУЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» в онлайн-формате. Бренд IQOS представил 5 киноновелл, основанных на реальных историях совершеннолетних пользователей IQOS из России. Онлайн-премьера стала кульминацией проекта, над которым бренд работал в течение последних нескольких месяцев. С начала марта за его развитием наблюдали совершеннолетние пользователи IQOS, у которых была возможность присоединиться к процессу создания фильма: порядка 40 тысяч пользователей присылали свои истории, голосовали за лучшие, придумывали названия и выбирали афиши к каждой из киноновелл.
Ведущими премьерного показа фильма стали публицист Алена Долецкая, выступившая в проекте в составе жюри, и главный эксперт проекта Александр Цыпкин, написавший сценарии для всех 5 киноновелл.
В премьерном показе фильма приняли участие авторы* историй Ольга Рачкова, Сергей Шатохин, Алена Симуськова и Илья Морковский. Вместе с ними в дискуссии участвовали актеры театра и кино Рита Крон, Дарья Мельникова, Евгений Стычкин, Иван Мулин и режиссеры киноновелл Елена Бродач, Байбулат Батуллин, Антон Мамыкин, Константин Райх и Ярослав Лебедев.
В ходе интервью с режиссерами, актерами и авторами киноновелл ведущие выяснили интересные подробности о съемках фильма и их героях:
  • исполнительница главной роли в киноновелле «Полярная», актриса театра и кино Рита Крон является профессиональной певицей, но в полной мере продемонстрировать свои вокальные данные на съемках не смогла. По задумке режиссера картины, Елены Бродач, зрители должны были полюбить героиню совсем не за пение;
  • автор истории для киноновеллы «Чпок» Алена Симуськова так вдохновилась участием в проекте бренда, что даже пошла на курсы сценарного мастерства, чтобы начать свой собственный путь в кинематографе;
  • автор истории для киноновеллы «Поиск» Сергей Шатохин каждые выходные в течение года навещал свою возлюбленную в Витебске и в общей сложности провел в дороге около 2000 часов;
  • для режиссера-документалиста Константина Райха киноновелла «Арбалетчица» стала вторым игровым фильмом в его творческой биографии, и он остался очень доволен этим опытом;
  • исполнитель главной роли в киноновелле «Кофе», актер театра и кино Иван Мулин, вживаясь в роль, действительно носил во время съемок накладной протез и даже научился завязывать шнурки одной рукой.
Образы авторов историй для онлайн-премьеры создал стилист и телеведущий Александр Рогов, выступивший в проекте директором по стилю. В своей видеооткрытке он поздравил всех пользователей* IQOS с успешной премьерой:

«Я верю, что все истории в нашей жизни не случайны и многие даже закономерны, если очень сильно чего-то хотеть: найти свою любовь, найти свое призвание в жизни или просто хотеть получать от жизни удовольствие. Мы с командой работали над костюмами всех героев всех 5 киноновелл и надеюсь, что вы получите удовольствие от просмотра этих трогательных, честных, настоящих историй».

Некоторые герои проекта также записали небольшие видеообращения к зрителям и гостям студии. Так режиссер Резо Гигинеишвили, сыгравший эпизодическую роль в фильме, признался, что быть за кадром ему намного комфортнее, чем в кадре.
А одним из самых запоминающихся видеопосланий стала открытка актера театра и кино Максима Матвеева, исполнившего роль героя-антагониста в киноновелле «Кофе»:

«Мне кажется, что в жизни каждого человека случались такие истории, которые достойны воплощения на экране. Нужно смотреть абсолютно без прикрас даже на самые неприглядные поступки, которые, например, совершает и мой персонаж. Хочется верить, что благодаря таким проектам мировоззрение зрителя, который придет посмотреть фильм, станет чуточку шире. А мир станет чуточку радостнее и добрее»,

— Максим Матвеев, актер театра и кино

Особым сюрпризом для зрителей стал специальный фильм «Портреты» режиссера Лины Мнацакановой, показанный постскриптум онлайн-премьеры. Посредством живых диалогов с авторами историй и эксклюзивных фрагментов со съемочной площадки фильм помог еще больше раскрыть характеры героев проекта, показав зрителям то, что осталось за кадром. Кульминацией онлайн-премьеры стало выступление группы «Каспий» и певицы и актрисы Нино Нинидзе с официальным саундтреком фильма в живом исполнении. Выступление было настолько ярким и динамичным, что даже сами ведущие онлайн-премьеры Алена Долецкая и Александр Цыпкин не удержались и начали танцевать прямо на красной ковровой дорожке.
Вот уже почти 5 лет бренд IQOS не перестает удивлять своих совершеннолетних пользователей в России. Масштабный проект «Настоящие истории», запущенный этой весной в сотворчестве с реальными пользователями, дал шанс каждому из них принять участие в создании настоящего киноальманаха, тем самым продемонстрировав, что за сильным брендом стоит огромное коммьюнити* настоящих людей с настоящими историями и настоящими эмоциями. Радуя своих пользователей не только большими продуктовыми премьерами, бренд IQOS укрепляет и эмоциональную связь со своим сообществом, становясь еще ближе к трем миллионам пользователей в России и продолжая движение вперед к лучшему вместе.
А те*, кто по каким-то причинам пропустил премьерный показ фильма, могут посмотреть запись онлайн-премьеры прямо сейчас на truestories.ru и в официальных каналах бренда IQOS.
*совершеннолетние пользователи IQOS
Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS.
18+
Не исключает риски.
Видео дня. Актеры «Бригады», которых уже нет в живых
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Фильмы , Поиск , Ярослав Лебедев , Рита Крон , Александр Рогов , Александр Цыпкин , Байбулат Батуллин , Дарья Мельникова , Резо Гигинеишвили , Иван Мулин , Евгений Стычкин , Алена Долецкая , Нино Нинидзе , Максим Матвеев
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