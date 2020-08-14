В РФ снимут фильм о лидере группы «Король и Шут»

В России снимут фильм, посвященный лидеру рок-группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу . Его релиз намечен на 7 августа 2022 года, рассказала режиссер проекта Дарья Иванкова , сообщает РИА «Новости».

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«У нас будет не просто фильм о музыканте, состоящий из музыки, хроники и современных интервью с Горшеневым, большая часть фильма составит анимация», — отметила Иванкова.

Она пояснила, что группа «Король и Шут» в музыке — как «Властелин колец» и « Гарри Поттер » в литературе. Поэтому большая часть картины будет прорисована с целью передать мир главного героя и сюжет его композиций.

Фильм получил название «Хочу остаться, каким был». Его будут снимать в Санкт-Петербурге. Планируется также поездка на фестиваль «Нашествие» и в США, где живут бывшие участники группы. Премьера ленты намечена на 7 августа 2022 года — день рождения Горшенева. Общий бюджет проекта — 12 миллионов рублей.

Напомним, Михаил Горшенев умер 19 июля 2013 года, незадолго до своего сорокалетия, от передозировки морфином. Он родился в городе Бокситогорске Ленинградской области. В 15 лет стал сооснователем группы «Контора», которая позже стала называться «Король Шутов», а затем «Король и Шут». Ансамбль выпустил 12 студийных альбомов. В группе Горшенев был вокалистом, автором музыки и некоторых текстов. В 2014 году группа распалась.