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В России снимут фильм о лидере группы «Король и Шут» 

Мир24 и ещё 1 1 час назад
В РФ снимут фильм о лидере группы «Король и Шут»
Фото: globallookpress.com
В России снимут фильм, посвященный лидеру рок-группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу. Его релиз намечен на 7 августа 2022 года, рассказала режиссер проекта Дарья Иванкова, сообщает РИА «Новости».
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«У нас будет не просто фильм о музыканте, состоящий из музыки, хроники и современных интервью с Горшеневым, большая часть фильма составит анимация», — отметила Иванкова.

Она пояснила, что группа «Король и Шут» в музыке — как «Властелин колец» и «Гарри Поттер» в литературе. Поэтому большая часть картины будет прорисована с целью передать мир главного героя и сюжет его композиций.
Фильм получил название «Хочу остаться, каким был». Его будут снимать в Санкт-Петербурге. Планируется также поездка на фестиваль «Нашествие» и в США, где живут бывшие участники группы. Премьера ленты намечена на 7 августа 2022 года — день рождения Горшенева. Общий бюджет проекта — 12 миллионов рублей.
Напомним, Михаил Горшенев умер 19 июля 2013 года, незадолго до своего сорокалетия, от передозировки морфином. Он родился в городе Бокситогорске Ленинградской области. В 15 лет стал сооснователем группы «Контора», которая позже стала называться «Король Шутов», а затем «Король и Шут». Ансамбль выпустил 12 студийных альбомов. В группе Горшенев был вокалистом, автором музыки и некоторых текстов. В 2014 году группа распалась.
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Комментарии
Фильмы , Дарья Иванкова , Гарри Поттер , Михаил Горшенев , Минкультуры , РИА Новости
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