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Уилл Смит снимется в ремейке комедии «Самолётом, поездом и автомобилем» 

ИА Regnum и ещё 2 20 часов назад
Уилл Смит снимется в ремейке знаменитого фильма
Фото: Киноафиша
Об этом 17 августа сообщил портал Deadline.
В качестве сценариста проекта выступит Аиша Карр, ранее выступавшая в качестве старшего продюсера сериала «Бруклин 9−9». Пока не известно, кто будет режиссёром картины. Производством займётся кинокомпания Paramount.
Оригинальный фильм «Самолётом, поездом и автомобилем» в стули роуд-муви снял режиссёр Джон Хьюз. Главные роли в нём исполнили комики Стив Мартин и Джон Кэнди. Сюжет рассказывает о приключениях специалиста по маркетингу (Мартин) и коммивояжёра (Кэнди), которым приходится вместе совершить необычное путешествие из Нью-Йорка в Чикаго.
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Фильмы , Джон Кэнди , Стив Мартин , Джон Хьюз , Уилл Смит
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