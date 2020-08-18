Уилл Смит снимется в ремейке знаменитого фильма

Об этом 17 августа сообщил портал Deadline.
В качестве сценариста проекта выступит Аиша Карр, ранее выступавшая в качестве старшего продюсера сериала «Бруклин 9−9». Пока не известно, кто будет режиссёром картины. Производством займётся кинокомпания Paramount.
Оригинальный фильм «Самолётом, поездом и автомобилем» в стули роуд-муви снял режиссёр Джон Хьюз. Главные роли в нём исполнили комики Стив Мартин и Джон Кэнди. Сюжет рассказывает о приключениях специалиста по маркетингу (Мартин) и коммивояжёра (Кэнди), которым приходится вместе совершить необычное путешествие из Нью-Йорка в Чикаго.