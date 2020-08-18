Уилл Смит снимется в ремейке знаменитого фильма

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Об этом 17 августа сообщил портал Deadline.

В качестве сценариста проекта выступит Аиша Карр, ранее выступавшая в качестве старшего продюсера сериала «Бруклин 9−9». Пока не известно, кто будет режиссёром картины. Производством займётся кинокомпания Paramount.