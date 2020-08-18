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Названы советские фильмы с самыми откровенными интимными сценами 

Слово и Дело 8 часов назад
Названы фильмы СССР с самыми откровенными сценами
Фото: Слово и Дело
В фильме о проститутке "Интердевочка" крупным планом показана обнаженная грудь актрисы Елены Яковлевой. Она сыграла медсестру, которая днем работает в обычной советской больнице, а ночью обслуживает богатых иностранных клиентов. В картине "Маленькая Вера" актриса Наталья Негода была показана на большом экране без нижнего белья. Помимо самой смелой сцены секса, в фильме также есть поножовщина, попытка суицида и смерть от сердечного приступа. iReactor также поместил в этот список киноленту "Андрей Рублев", где была показана сцена группового секса, что для советских людей было нонсенсом.
Обилием эротических сцен известны также многосерийный фильм "Сибириада" и "Зимняя вишня". В последней ленте героиня обнажает свое тело уже с первых минут.
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Фильмы , Маленькая Вера , Андрей Рублев , Зимняя вишня , Елена Яковлева , Наталья Негода
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