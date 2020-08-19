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Первые фильмы, снятые в России после августа 91-го года 

Анастасия Иванова 1 час назад
Фильмы, снятые в России после кризиса 91-го года
Фото: Кадр из фильма «Гардемарины III»
В августе 1991 года в СССР случился кризис, который повлек за собой распад. Конечно, в связи с этим событием все сферы жизни людей поменялись в одночасье, в том числе и кинематограф. «Рамблер» сделал подборку фильмов, снятых вскоре после «Августовского путча».

«Менялы»

Времена денежной реформы 1961 года. Сто рублей в одночасье превратились в десять. Но медных денег реформа не коснулась. Предприимчивый администратор парка культуры и отдыха Прохор Игнатьевич, желая увеличить свой капитал, пытается обменять крупную сумму на мелкую медь с помощью простодушного водителя Жоры Гракина и экс-зека Роланда Бабаскина.

«Гардемарины III»

Идет семилетняя война, русские солдаты вынуждены сражаться за интересы Франции и Австрии против Пруссии. Гардемарины продолжают самоотверженно служить Родине. Один — в экспедиции, другой — при дворе, а третий послан в Венецию, передать шкатулку с украшением. На самом деле, в шкатулке послание, от которого зависят дальнейшие судьбы Европы и России!

«Женщина с цветами и шампанским»

Главная героиня — независимая и сильная духом женина. Она решается на гастроли в весьма неблагополучное место — трудовую колонию. Но незадолго до этого цыганка предсказала главной героине долгую дорогу и скорую встречу с суженым.

«Комедия строгого режима»

Чтобы отличиться перед высоким начальством, руководство колонии решает силами заключенных поставить революционный спектакль к 100-летию Ленина. Но заключенные слишком глубоко погрузились в свои роли — они начинают думать и действовать подобно своим историческим персонажам.

«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»

Намечено проведение важных переговоров между президентами двух великих держав — СССР и США. Однако русская мафия, пустившая корни в Америке, ставит проведение столь важного саммита под угрозу. Тогда, временно объединившись в борьбе с преступными элементами, спецслужбы обоих государств — КГБ и ЦРУ — отправляют своих лучших агентов Федора Соколова и Мэри Стар на Брайтон-Бич. Именно там скрывается главный мафиози.
Видео дня. Горький финал красавицы советского кино
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Фильмы , Федор Соколов , ЦРУ
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