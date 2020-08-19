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Фильмы, которые помогут разобраться в том, что произошло в августе 91 

Анастасия Иванова 1 час назад
В этот день 19 августа 1991 года начался Августовский путч, который стал попыткой совершить государственный переворот. В ходе сопротивления в Москву были введены войска. Переворот был задумал для того, чтобы свергнуть существующее правительство и поменять вектор развития страны. Путчисты не хотели распада СССР, но именно события 91-го года стали последней каплей для его распада. "Рамблер" собрал подборку из нескольких фильмов, которые помогут разобраться в том, что происходило тем летом.

«Событие»

кадр из к/ф «Событие» Сергея Лозницы
Фильм «Событие» одного из ведущих современных документалистов Сергей Лозницы, наверное, наиболее точно передает события тех дней. Картина полностью состоит из хроникальных съемок. Можно сказать, что документалисту удалось заснять, как люди теряли великую страну.
В хронику безумных дней виртуозно вшиты отрывки выступлений Ельцина и Собчака, выкрики из толпы, вырезки радиопрограммы "Свобода", песни Цоя и Высоцкого. Нельзя сказать, что это всецело документальное высказывание без позиции автора, напротив — позиция его вполне ясна, и она про свободу.

«Путч»

кадр из к/ф «Невозвращенец» Сергея Снежкина
Анимационный политический фильм был снят на студии «Пилот». Авторами стали Александр Татарский и Михаил Алдашин. Как говорили зрители позже "работа хорошая, а ситуация страшная". Антигероями мультфильма стали члены ГКЧП, а главным героем — Борис Ельцин, который в итоге смывает всех путчистов, разъезжающих на игрушечных танках, в унитаз.
Правда, на момент создания фильма еще никто не подразумевал о том, c какими проблемами придется столкнуться будущему президенту.

«Невозвращенец»

кадр из к/ф «Невозвращенец» Сергея Снежкина
Фильм Сергея Снежкина «Невозвращенец» снят по одноименной повести Александра Кабакова. В центре сюжета история журналиста, в руки которого случайно попадают подлинные документы по подготовке путча в стране.
Журналист принимает решение, что любая опасность, которая ожидает его в будущем будет лучше, чем компромиссы с властью. Тогда мужчина и начинает вести собственное расследование. Оказалось, Кабакову удалось написать пророческую историю.
Комментарии
Фильмы , Видео , Сергей Снежкин , Борис Ельцин , Александр Татарский , Михаил Алдашин , Александр Кабаков
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