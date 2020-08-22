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Как на съемках «Обители зла» режиссер сделал каскадершу инвалидом 

Мира Маркина 1 час назад
Съемки фильма не только крайне энергозатратный процесс, но подчас и очень опасный. Порой случается так, что по вине режиссера страдают актеры, а каскадеры и вовсе получают непоправимые увечья. Об одном из таких несчастных случаев, произошедшем на съемках "Обители зла", расскажет "Рамблер".
Приступив к работе над кинолентой, Томас Андерсон задался целью не выбиваться из бюджета. И поставленной цели он достиг: режиссер не превысил число съемочных дней, завершил съемки в срок и не потратил ни единого лишнего цента. Вот только каскадерше, снимавшейся в картине, бережливость Андерсона сломала жизнь.
В первый же день съемок на мотоцикл Оливии Джексон упал операторский кран, из-за чего она провела две недели в коме. Вдобавок к этому девушка получила ужасающие травмы: кран раздробил кости лица и позвоночника, перерезал шейную артерию, сломал ребра и руку, которую впоследствии пришлось ампутировать.
Джексон подала в суд на режиссера лишь в 2019 году. Девушка заявила, что Андерсон настолько хотел сэкономить, что совершенно не думал о последствиях и заставил ее исполнять трюк на мотоцикле в плохую погоду.
Из-за халатности Андерсона Оливия стала инвалидом, а другой член съемочной группы и вовсе погиб. В один из последних дней съемок Рикардо Корнелиуса насмерть раздавил Hummer из-за того, что создатели фильма экономили на технике безопасности.
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Фильмы , Видео , Томас Андерсон
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