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Как Лукашин попал на самолет по чужому билету 

Мира Маркина 4 часа назад
Знаменитую комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" показывают так часто, что порой кажется, будто мы знаем реплики всех героев наизусть.
Однако это не отменяет того факта, что и по сей день при просмотре картины, у зрителей возникает много вопросов. Один из них: как Женя Лукашин смог улететь по чужому билету из Москвы в Санкт-Петербург? Неужели это киноляп? Разбирался "Рамблер".
В 2020 году для того, чтобы занять свое кресло в самолете, необходимо пройти несколько пропускных пунктов, каждый раз показывая свой паспорт и посадочный талон. Именно поэтому сегодня даже тем, кто родился в конце 80-х, кажется неправдоподобным тот факт, что Лукашин сел на самолет вместо своего друга.
Однако в 1975 году, когда "Ирония судьбы" вышла на экраны, провернуть подобную авантюру было довольно просто. В те времена сведения о пассажире в билете не указывались, а паспорт требовался лишь при регистрации на рейс. Более того, даже билет можно было приобрести без него.
Но неужели в СССР так легкомысленно относились к безопасности? Отнюдь. Главная проблема заключалась в том, что паспорта были далеко не у всех граждан Советского Союза. К примеру, у людей, живших в деревнях и селах, паспортов зачастую не было.
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Фильмы , Видео , Эльдар Рязанов
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