Оправдывая неприятные бьюти-процедуры, многие девушки отшучиваются: "Красота требует жертв". Но стоит ли красота переохлаждения? Такой вопрос возникает при просмотре многих советских картин, где женщины щеголяют в туфлях в разгар зимы.

Зачем они это делали? По велению моды или режиссеров? Разбирался "Рамблер".

В киноленте Юрия Чулюкина "Девчата" , действие которого разворачивается зимой на Урале, девушки идут в клуб в теплых шапках, пальто и… туфлях. При просмотре данного эпизода невольно начинаешь жалеть актрис, которым пришлось не раз прогуливаться в таком виде по съемочной площадке.

Предполагается, что надеть туфли артисткам пришлось в угоду эстетике. Тем более, что съемки киноленты проходили не на Урале, а в Тверской области и в Ялте, где довольно жарко.

Однако "Девчата" — не единственная картина, где наряды актрис вызывают вопросы. Вспомнить хотя бы сцену из киноленты Александра Серого "Джентльмены удачи" , где красавица Таня в исполнении Светланы Стариковой, вышагивает по заснеженной улице в капроновых колготках и туфлях.

Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

Очевидно, рисковать здоровьем актрисам приходилось в угоду моде. К тому же, в те времена не было такого разнообразия обуви, какое есть сейчас. В качестве зимней обуви у девушек были лишь валенки и непривлекательные, но удобные сапоги. Ни в тех, ни в других на танцы идти не хотелось, поэтому приходилось отдавать предпочтение туфлям даже в лютые холода.