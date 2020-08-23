В сюжете практически любого фильма или сериала присутствует любовная линия. Но далеко не всегда между актерами происходит магия и игра их героев порождает практически настоящее чувство. Чаще мы видим на экране банальную историю о сложностях взаимоотношений, но иногда происходит настоящее чудо, и дело совсем не в сюжете, а в актерах, которые сотворили волшебство — вдохнули жизнь в своих героев.

В галерее "Рамблера" — лишь несколько примеров того, что бывает, когда между актерами пробегает искра и они через своих персонажей показывают, каким страстным и многогранным может быть самое мощное в мире чувство — любовь.