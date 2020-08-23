Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Самые романтичные пары в истории кино 

Стелла Шмель 2 часа назад
В сюжете практически любого фильма или сериала присутствует любовная линия. Но далеко не всегда между актерами происходит магия и игра их героев порождает практически настоящее чувство. Чаще мы видим на экране банальную историю о сложностях взаимоотношений, но иногда происходит настоящее чудо, и дело совсем не в сюжете, а в актерах, которые сотворили волшебство — вдохнули жизнь в своих героев.
В галерее "Рамблера" — лишь несколько примеров того, что бывает, когда между актерами пробегает искра и они через своих персонажей показывают, каким страстным и многогранным может быть самое мощное в мире чувство — любовь.
Видео дня. Какие трагедии настигли звезду «Полосатого рейса»
Смотреть фильм на
Фильмы , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые умерли во время съемок
Актеры, которые умерли во время съемок
Актрисы, которые любят раздеваться в кадре
Актрисы, которые любят раздеваться в кадре
Как Александр Мохов обворожил 16-летнюю студентку
Как Александр Мохов обворожил 16-летнюю студентку
Видео
Лучшие сериалы-триллеры, от которых вспотеют ладони
00:45
Лучшие сериалы-триллеры, от которых вспотеют ладони
Сериалы
Актеры, которые умерли во время съемок
00:54
Актеры, которые умерли во время съемок
Актеры
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
04:16
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Фильмы
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Какими стали сейчас мальчишки из «Кадетства»
10:00
Какими стали сейчас мальчишки из «Кадетства»
Сериалы Актеры
Кто сделал из барда Высоцкого киноактёра
26:05
Кто сделал из барда Высоцкого киноактёра
Актеры
Почему Джонни Деппу давно пора дать «Оскар»
13:00
Почему Джонни Деппу давно пора дать «Оскар»
Актеры
Что стало с итальянцами после приключений в России
11:10
Что стало с итальянцами после приключений в России
Актеры Фильмы
Новая ведущая «Орла и решки» разгневала фанатов
00:29
Новая ведущая «Орла и решки» разгневала фанатов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение