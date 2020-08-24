Специально для "Рамблера" главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева отобрала горячую десятку премьер, которые совсем скоро ворвутся в кинотеатры вместе со зрителями. Посткарантинный список получился разношерстным по жанрам и богатым на звезд.

Довод

Премьера в России: 3 сентября

Кинореволюционер и кудесник Кристофер Нолан снял фильм про волшебное слово. Tenet — это догма, принцип, но в переводе на любой язык важно, чтобы слово было палиндромом. Судя по всему, Нолан проводит много времени за чтением научно-фантастической литературы и Стивена Хокинга , а теперь пытается переложить его исследования на язык кино. «Довод» с бюджетом 225 млн долларов попросту не имеет права провалиться. На его производство денег не жалели, даже купили и взорвали настоящий самолет «Боинг-747», сняв этот эпизод без компьютерной графики. Если в предыдущем фантастическом блокбастере «Интерстеллар» любовь была объявлена новым измерением, то теперь главным научным и открытием стала способность управлять временем и «читать» его как палиндром.

Цой

Премьера в России: 3 сентября

Динамичный байопик выходит на экраны через 30 лет после гибели культового музыканта советского андеграунда. Парадоксальная история о Цое без Цоя: актера, исполняющего роль главного героя, в картине попросту нет, музыкант присутствует как явление. Для Алексея Учителя это попытка снять кино про «Кино» теперь при помощи игрового жанра, а не документального, как в случае с «Последним героем» и «Роком». Все внимание сфокусировано на первых днях после гибели в автомобильной аварии. Архивные видеоролики перемежаются с горько-мечтательной утопией о том, что рокового происшествия можно было избежать.

Мулан

Премьера в России: 10 сентября

Создавать фильмы не хуже диснеевских прототипов ─ задача не из легких. Особенно, если речь идет не просто о диснеевской сказке, а о канонической истории из учебников китайских школьников. В 1998 году анимационная картина с треском провалилась в прокате. Тем не менее «Мулану» новозеланской постановщицы Ники Каро предрекают успех на прибыльном китайском кинорынке. Все помнят язвительную шутку о том, что Чудовище справилось с ролью лучше Эммы Уотсон . Если «Мулан» не породит подобных насмешек, будем считать, что спин-офф средневекового сюжета удался.

Чудо-женщина: 1984

Премьера в России: 1 октября

Еще одна кинопремьера о женщине-воительнице, снятая женщиной. Супергеройские фильмы обычно переносят нас во времена мировых войн XX века или глубокую древность, однако на этот раз выбраны более современные декорации. Перед нами квинтэссенция всех трендов 1980-х: от модной одежды до кнопочных электронных часов. Режиссер Петти Дженкинс три года назад уже сняла коммерчески успешный фильм о Чудо-женщине и теперь намерена повторить и превзойти кассовый рекорд в 821 млн долларов (на данный момент это самый доходный блокбастер о супергероине).

БУМЕРанг

Премьера в России: 1 октября

После сериалов «Наша Russia» и «Домашний арест», байопика о Высоцком и драмы «Родина» Петр Буслов продолжает гнуть линию народного кино. На этот раз в центре внимания ─ современные русские бандиты в исполнении Дмитрия Нагиева Владимира Сычева . С начала нулевых реалии российской действительности почти не изменились, полагает режиссер. Смотреть вокруг можно только с горькой усмешкой и здоровым цинизмом. Этот взгляд постановщик без стеснения выплескивает на зрителя.

Барбоскины на даче

Премьера в России: 8 октября

Наконец-то российский прокат дождался громкой детской премьеры. Продюсер Сергей Сельянов выпускает полнометражный мультфильм на основе популярного, но весьма необычного российского мультсериала «Барбоскины» . Главные персонажи — многодетная семья антропоморфных собак. Вымышленный мир собак местами напоминает мир людей: в нем все пользуются «лайфонами», а в футбол играет звездный Мухтар Аршавкин. В отличие от многой современной анимации, в «Барбоскиных» нет ярко выраженного морализаторства. Пять своенравных детишек воюют друг с другом за детские радости, на фоне чего происходит соперничество Барбоскиных и кошачьей семьи.

Чернобыль

Премьера в России: 15 октября

Рассказать языком кино о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пробовали многие авторы, и тем удивительнее, что второй режиссерский проект Данилы Козловского станет блокбастером о страшной весне 1986 года. Постановщику пришлось вынести за скобки многоголосие взглядов на трагедию («Распад», «В субботу», «Чернобыль: Зона отчуждения») и постараться дать свой честный взгляд на катастрофу ─ пусть даже и с налетом мистики.

Капоне. Лицо со шрамом

Премьера в России: 22 октября

«безумный Макс» Криминальный байопик о самом известном гангстере уже показали на американских стриминговых платформах. Эксперимент необычный, но вполне логичный для пандемии — в нашей стране покажут картину, которая ранее прошла в ограниченном прокате Исландии, Литвы и Португалии. Роль вышедшего из тюрьмы гангстера Аль Капоне исполнил «веном» Том Харди , из которого гримеры сделали постаревшего и измученного тяжелым тюремным заключением мафиози. Фильм стал своеобразным актерским вызовом для Харди: на экране воссозданы последние годы жизни великого гангстера: он вспоминает кровавое прошлое и молниеносно превращается в чудовище.

Где моя челюсть, чувак?

Премьера в России: 29 октября

Признанный мэтр актерского цеха и в 77 лет продолжает пополнять копилку актерских амплуа. Отвязный гангстер, боксер, таксист, рохля-полицейский, жестокий заключенный, адмирал в школе военных ныряльщиков, а теперь и брюзжащий малоподвижный старик. Очевидно, что Роберт де Ниро не исполняет роли, а живет в них. Фильм снят по американскому детскому бестселлеру «Война с дедом». Забавное противостояние представителей двух поколений, эпизодически показанное в «Трудном ребенке-2», наконец расширили до полноценного сюжета.

Черная вдова

Кадр из фильма "Черная вдова"

Премьера в России: 5 ноября