Какой могла быть концовка фильма «Красотка»

Знаменитой мелодраме "Красотка" в 2020 году исполнилось 30 лет. Кстати, вы знали, что финал культового фильма мог бы быть совсем другим. Каким именно — разбирался "Рамблер".

По словам создателей картины, оригинальная концовка фильма вряд ли бы пришлась по вкусу большинству поклонников ленты. По крайней мере, счастливым финалом это точно не назовешь.

По задумке, после недели, проведенной с героем Ричарда Гира, главная героиня (Вивьен) возвращается на свою работу и в ее жизни вновь наступают серые будни.

В конце концов, девушка гибнет из-за злоупотребления запрещенными веществами.

Но такой концовке, к счастью, было не суждено случиться, и вот уже 30 лет лента считается одним из классических примеров романтической мелодрамы.