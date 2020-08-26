Почему фильму «Асса» удалось войти в историю 

Если вы хотя бы раз напевали "Здравствуй, мальчик Бананан", то, скорее всего, тоже обожаете фильм "Асса" Сергея Соловьева . "Рамблер" выяснил, почему этому фильму удалось не только влюбить в себя зрителя, но и войти в историю отечественного кинематографа.

Особенности эпохи

В то время были особенно популярны индийские сериалы со сложносочиненной сюжетной линией. Так что если вы тоже задавались вопросом, "а что, собственно, происходит на экране", вас не удивит, что за основу фильма взята характерная для индийских картин коллизия.

В нашем случае любовный треугольник получился достаточно необычным: совсем юная девушка Алика разрывается между пожилым и серьезным мужчиной по фамилии Крымов и смелым неформалом по кличке Бананан.

Здесь мы видим и конфликт поколений, и типичную историю о выборе между деньгами и простым счастьем. А если пересмотреть фильм сейчас, то разница между Крымовым и Аликой может натолкнуть на самые неприятные мысли. При этом главная героиня показана чистой и светлой девушкой.

Подпольное искусство

"Асса" стала первым советским фильмом, в котором демонстрируются артефакты подпольного московского концептуализма. В кадре мы можем увидеть объекты, созданные группой "Гнездо", "Труба коммуникации" и "Железный занавес". Также на экране появляется влиятельный ленинградский авангардист Тимур Новиков

В целом, фильм не похож на другие работы этого периода за счет своего визуального оформления. Чего стоят метафоричные исторические вставки, которые играли роль пророчества, и сюжеты, которыми иллюстрировали сны мальчика Бананана.

Музыка

Но главную сенсацию произвели саундтрек к фильму. Автором которого стал лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков , кроме его собственных песен в картине звучат еще «Кино» и «Браво».

Также в фильме появляется Виктор Цо, который становится главным героем эпилога. Невозмутимый преемник играет роль вестника будущего, который требует "Перемен". Именно этот трек звучит на финальных титрах, как бы провожая эпоху советов.