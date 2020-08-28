Как Гурченко добилась поцелуя с Басилашвили 

Актер Олег Басилашвили когда-то пользовался бешеной популярностью у зрителей, считавших, что он может сыграть все. Ему покорились роли и самовлюбленного Самохвалова в "Служебном романе", и булгаковского Воланда в "Мастере и Маргарите".

Однако, как выяснил "Рамблер", сам Басилашвили был очень стеснительным и часто испытывал дискомфорт, глядя на кадры со своим участием.

Особенно сильно это качество проявилось во время съемок фильма "Вокзал для двоих" Эльдара Рязанова . Интересно, что сценарий фильма писался специально под Басилашвили, но вот со своей партнершей Людмилой Гурченко актер познакомился только за два часа до начала съемок.

В первый же съемочный день должен был сниматься поцелуй Гурченко и Басилашвили, но актер наотрез отказывался от этого. Он уговаривал Рязанова переписать сцену, чтобы не целовать почти незнакомую женщину и даже грозил вовсе отказаться от съемок.

Кадр из фильма "Вокзал для двоих"

Но тут в дело вступила сама Людмила Марковна, переделавшая диалог так, что сам поцелуй перенесся на другую сцену. А через некоторое время артистка уже стала для Басилашвили близкой подругой и он был согласен практически на любую сцену.

"Вокзал для двоих" стал лучшим фильмом 1983 года по опросу журнала "Советский экран", режиссёр получил Государственную премию СССР, а Людмила Гурченко — звание Народной артистки СССР.