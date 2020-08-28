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Как Гурченко добилась поцелуя с Басилашвили 

Диана Товсепова 5 часов назад
Актер Олег Басилашвили когда-то пользовался бешеной популярностью у зрителей, считавших, что он может сыграть все. Ему покорились роли и самовлюбленного Самохвалова в "Служебном романе", и булгаковского Воланда в "Мастере и Маргарите".
Однако, как выяснил "Рамблер", сам Басилашвили был очень стеснительным и часто испытывал дискомфорт, глядя на кадры со своим участием.
Особенно сильно это качество проявилось во время съемок фильма "Вокзал для двоих" Эльдара Рязанова. Интересно, что сценарий фильма писался специально под Басилашвили, но вот со своей партнершей Людмилой Гурченко актер познакомился только за два часа до начала съемок.
В первый же съемочный день должен был сниматься поцелуй Гурченко и Басилашвили, но актер наотрез отказывался от этого. Он уговаривал Рязанова переписать сцену, чтобы не целовать почти незнакомую женщину и даже грозил вовсе отказаться от съемок.
Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Но тут в дело вступила сама Людмила Марковна, переделавшая диалог так, что сам поцелуй перенесся на другую сцену. А через некоторое время артистка уже стала для Басилашвили близкой подругой и он был согласен практически на любую сцену.
"Вокзал для двоих" стал лучшим фильмом 1983 года по опросу журнала "Советский экран", режиссёр получил Государственную премию СССР, а Людмила Гурченко — звание Народной артистки СССР.
Комментарии 2
Фильмы , Видео , Служебный роман , Людмила Гурченко , Олег Басилашвили , Эльдар Рязанов
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