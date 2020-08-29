Фильмы, которые спасут самый скучный выходной 

Увлекательные фильмы с закрученным сюжетом всегда могут сделать день хоть немного интересным. «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые спасут даже самый скучный выходной.

Эмили Блант. Действие фильма происходит в недалеком будущем. По сюжету, инопланетяне вторгаются на Землю. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, однако он оказывается во временной петле и раз за разом сражается и снова погибает. Главные роли в картине исполнили Том Круз

Кадр из фильма «В центре внимания»

Рэйчел МакАдамс. В основу сюжета легла реальная история журналистского расследования одного из самых громких скандалов в США. Сотрудники бостонской газеты исследуют случаи педофилии представителей римско-католической церкви . Главные роли в фильме исполнили Марк Руффало

Кадр из фильма «Патруль времени»