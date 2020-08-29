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Фильмы, которые спасут самый скучный выходной 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Фильмы, которые спасут самый скучный выходной
Фото: Кадр из фильма «Грань будущего»
Увлекательные фильмы с закрученным сюжетом всегда могут сделать день хоть немного интересным. «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые спасут даже самый скучный выходной.

«Грань будущего»

Действие фильма происходит в недалеком будущем. По сюжету, инопланетяне вторгаются на Землю. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, однако он оказывается во временной петле и раз за разом сражается и снова погибает. Главные роли в картине исполнили Том Круз и Эмили Блант.

«В центре внимания»

Кадр из фильма «В центре внимания»
В основу сюжета легла реальная история журналистского расследования одного из самых громких скандалов в США. Сотрудники бостонской газеты исследуют случаи педофилии представителей римско-католической церкви. Главные роли в фильме исполнили Марк Руффало и Рэйчел МакАдамс.

«Патруль времени»

Кадр из фильма «Патруль времени»
Действие фильма также разворачивается в будущем. Ученые создали машину времени, с помощью которой люди исправляют ошибки прошлого, а также преступления. Для последней цели были специально отобраны и обучены лучшие полицейские. Одному из них предстоит остановить угрозу, намеревающуюся стереть Нью-Йорк с лица земли. Главную роль в фильме исполнил Итан Хоук.
Комментарии 6
Фильмы , Патруль времени , Грань будущего , В центре внимания , Рэйчел Макадамс , Итан Хоук , Том Круз , Марк Руффало , Эмили Блант , Католическая церковь
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