10 фильмов о пришельцах, которые стоит посмотреть 

Вопросом существования других цивилизаций человечество интересуется не одно столетие. Наверняка каждый житель нашей планеты в душе мечтает прикоснуться к неизведанным мирам и стать тем избранным, кому посчастливится собственными глазами увидеть пришельцев. Пока это не удается, приходится наслаждаться просмотром фантастических фильмов, в которых неземные существа то хотят подружиться с землянами, то прилетают с целью уничтожения городов или даже целых континентов. Фантазии режиссеров нет предела. Поэтому картин о пришельцах уйма. Предлагаем подборку лучших.
1. «День независимости» Роланда Эммериха
Картина с Уиллом Смитом в главной роли вышла на экраны в 1996 году. Несмотря на это, она до сих пор имеет достаточно высокий рейтинг. По задумке режиссера, на планету Земля прилетает огромный инопланетный корабль, от которого отстыковываются более мелкие объекты и разлетаются по крупным мегаполисам. Жители городов напуганы. Они не знают, как противостоять пришельцам, которые хотят уничтожить все живое и раздобыть для себя новых ресурсов. Президент США пытается уговорить людей не паниковать и думает над тем, как дать отпор захватчикам. Затем он собирает команду храбрецов, которые готовы пойти на все, чтобы отстоять Землю.
Этот фильм также довольно старый. Впервые зрители увидели картину в 1982 году. Она показала, что дружба между людьми и неземными существами все же возможна. Инопланетян не стоит бояться.
История начинается с того, что на Землю пребывает космический корабль, пассажиры которого приступают к исследованию флоры планеты. Планы пришельцев прерывает внезапное появление спецагентов. Они вынуждены в спешке ретироваться. Один из пришельцев не успевает попасть на судно и вынужденно остается на Земле. Он знакомится с мальчиком Эллиотом, который приглашает его пожить к себе домой. Между ребенком и инопланетянином устанавливается особая связь. Они становятся настоящими друзьями. Пришелец делится с Эллиотом своей мечтой позвонить домой. Мальчик с товарищами решает помочь другу и начинает строить специальное устройство для связи.
В основе фильма, вышедшего на экраны в 2016 году, лежит фантастический рассказ Теда Чана «История твоей жизни». Лингвисту Луизе Бэнкс предстоит выяснить цель посадки на Землю инопланетян и наладить с ними контакт. Американские военные привозят женщину к месту, над которым завис один из космических объектов. Луиза вместе с другими учеными проникает внутрь корабля и обнаруживает там двух необычных существ, напоминающих головоногих. Луиза сразу пытается начать диалог с пришельцами, но это оказывается нелегкой задачей. Женщина предпринимает еще одну попытку установить контакт с инопланетянами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.
В фильме «Грань будущего» 2014 года землянам снова придется столкнуться с агрессивно настроенными пришельцами, которые оснащены высокотехнологическим оружием. Первый удар инопланетных существ придется отражать европейским странам.
Вдохновлять солдат на бой будет бесстрашная Рита Вратаски, облаченная в экзоскелет. Но преимущество все равно окажется на стороне противника. Властям для борьбы с пришельцами придется задействовать как военных, так и гражданских. Победить пришельцев сможет лишь Билл Кейдж — обычный парень, погибший в первом же бою, но попавший во временную петлю после уничтожения одного из инопланетян. Молодой человек снова и снова переживает последний день своей жизни, постепенно приближаясь к разгадке того, как победить пришельцев.
5. «Район No9» Нил Бломкампа
«Район No9» 2009 года — история о пришельцах, которые стали заложниками зависшей над Землей летающей тарелки. Многие из них оказались ослабленными и больными. Земляне пытаются помочь незваным гостям. Для этого они сооружают спецлагерь, получивший название «Район No9». За 20 лет райончик сильно разрастается и превращается в криминальные трущобы. Местным жителем такое соседство явно не нравится. Отношения между инопланетянами и землянами ухудшаются до такой степени, что они пытаются выжить друг друга. К чему же приведет их конфликт?
Картина Карпентера вышла на экраны в 1982 году. Несмотря на то, что на дворе 2020 год, она по-прежнему актуальна. В сюжете рассказывается о группе американских исследователей Антарктиды, которые стали невольными свидетелями погони норвежцев за агрессивным псом-маламутом. Пристрелить животное у них не выходит. Разбираться с маламутом приходится американцам, так как норвежские коллеги погибают при взрыве вертолета. Исследователи запирают пса в загоне с другими собаками, а сами едут на норвежскую станцию, чтобы немного прояснить ситуацию. По возвращении они узнают, что маламут превратился в монстра стал поедать других собак. Оказалось, что агрессивное существо было найдено норвежцами на космическом корабле. Оно может принимать любые формы и заражать всех тех, кто с ним контактировал.
Просмотр картины 1997 года на примере девочки Элли докажет, что нужно непременно верить в чудо и оно обязательно сбудется. Элли с раннего детства любила сидеть и рассматривать небо. Она внимательно прислушивалась, надеясь услышать радиосигнал с других планет. Девочка выросла, но свое увлечение не забросила. На должности ученого-исследователя взрослая Элли сутками просиживала возле радиоустановок и однажды поймала сигнал из космоса. В инопланетном послании шла речь о создании устройства, которое позволило бы отправить на другую планету одного человека. Получив разрешение властей, ученые сразу принимаются за дело.
8. «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга
Героям одного из первых фильмов знаменитого режиссера, вышедшего на экраны в 1977 году, посчастливится встретиться с инопланетянами. Ученым удалось точно определить город, в котором состоится контакт с инопланетными существами. Но этому будет предшествовать череда необъяснимых событий. Сначала в пустыне в Мексике были найдены самолеты, загадочно исчезнувшие в 1945 году. Затем пропало электричество в американском городе Манси, в результате чего местные жители смогли увидеть странные светящиеся объекты.
В основе сюжета фильма 2002 года лежит история бывшего священнослужителя по имени Грэм Хесс. После смерти супруги он потерял веру. Единственной его отрадой стало воспитание детей. Грэм оставил церковь и занялся сельским хозяйством. Однажды в поле он заметил странные круги. Позже фермер узнал, что загадочные события стали происходить по всей планете. Кругами дело не ограничилось. Вскоре на Землю прилетели и сами пришельцы, один из которых пробрался в дом Хесса и напал на его сына.
10. «Война миров» Стивена Спилберга
В центре сюжета семья крановщика Рэя, супруга которого сбежала, оставив на него двух детей. Сын Робби часто конфликтует с отцом. После одной из ссор он убегает из дома. Отец отправляется на его поиски. По дороге он замечает в небе темное облако огромных размеров, из которого вылетают молнии. В округе пропадает электричество. Вдобавок к этому, из земли начинают вылазить трехногие чудища и преследовать напуганных людей. Рэю удается найти сына и забрать из дома дочь. Он надеется пробраться в Бостон, но вскоре узнает, что такой хаос творится везде.