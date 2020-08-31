10 фильмов о пришельцах, которые стоит посмотреть 

Вопросом существования других цивилизаций человечество интересуется не одно столетие. Наверняка каждый житель нашей планеты в душе мечтает прикоснуться к неизведанным мирам и стать тем избранным, кому посчастливится собственными глазами увидеть пришельцев. Пока это не удается, приходится наслаждаться просмотром фантастических фильмов, в которых неземные существа то хотят подружиться с землянами, то прилетают с целью уничтожения городов или даже целых континентов. Фантазии режиссеров нет предела. Поэтому картин о пришельцах уйма. Предлагаем подборку лучших.

Картина с Уиллом Смитом в главной роли вышла на экраны в 1996 году. Несмотря на это, она до сих пор имеет достаточно высокий рейтинг. По задумке режиссера, на планету Земля прилетает огромный инопланетный корабль, от которого отстыковываются более мелкие объекты и разлетаются по крупным мегаполисам. Жители городов напуганы. Они не знают, как противостоять пришельцам, которые хотят уничтожить все живое и раздобыть для себя новых ресурсов. Президент США пытается уговорить людей не паниковать и думает над тем, как дать отпор захватчикам. Затем он собирает команду храбрецов, которые готовы пойти на все, чтобы отстоять Землю.

Этот фильм также довольно старый. Впервые зрители увидели картину в 1982 году. Она показала, что дружба между людьми и неземными существами все же возможна. Инопланетян не стоит бояться.

История начинается с того, что на Землю пребывает космический корабль, пассажиры которого приступают к исследованию флоры планеты. Планы пришельцев прерывает внезапное появление спецагентов. Они вынуждены в спешке ретироваться. Один из пришельцев не успевает попасть на судно и вынужденно остается на Земле. Он знакомится с мальчиком Эллиотом, который приглашает его пожить к себе домой. Между ребенком и инопланетянином устанавливается особая связь. Они становятся настоящими друзьями. Пришелец делится с Эллиотом своей мечтой позвонить домой. Мальчик с товарищами решает помочь другу и начинает строить специальное устройство для связи.

В основе фильма, вышедшего на экраны в 2016 году, лежит фантастический рассказ Теда Чана «История твоей жизни». Лингвисту Луизе Бэнкс предстоит выяснить цель посадки на Землю инопланетян и наладить с ними контакт. Американские военные привозят женщину к месту, над которым завис один из космических объектов. Луиза вместе с другими учеными проникает внутрь корабля и обнаруживает там двух необычных существ, напоминающих головоногих. Луиза сразу пытается начать диалог с пришельцами, но это оказывается нелегкой задачей. Женщина предпринимает еще одну попытку установить контакт с инопланетянами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

В фильме «Грань будущего» 2014 года землянам снова придется столкнуться с агрессивно настроенными пришельцами, которые оснащены высокотехнологическим оружием. Первый удар инопланетных существ придется отражать европейским странам.

Вдохновлять солдат на бой будет бесстрашная Рита Вратаски, облаченная в экзоскелет. Но преимущество все равно окажется на стороне противника. Властям для борьбы с пришельцами придется задействовать как военных, так и гражданских. Победить пришельцев сможет лишь Билл Кейдж — обычный парень, погибший в первом же бою, но попавший во временную петлю после уничтожения одного из инопланетян. Молодой человек снова и снова переживает последний день своей жизни, постепенно приближаясь к разгадке того, как победить пришельцев.

5. «Район No9» Нил Бломкампа

«Район No9» 2009 года — история о пришельцах, которые стали заложниками зависшей над Землей летающей тарелки. Многие из них оказались ослабленными и больными. Земляне пытаются помочь незваным гостям. Для этого они сооружают спецлагерь, получивший название «Район No9». За 20 лет райончик сильно разрастается и превращается в криминальные трущобы. Местным жителем такое соседство явно не нравится. Отношения между инопланетянами и землянами ухудшаются до такой степени, что они пытаются выжить друг друга. К чему же приведет их конфликт?

Картина Карпентера вышла на экраны в 1982 году. Несмотря на то, что на дворе 2020 год, она по-прежнему актуальна. В сюжете рассказывается о группе американских исследователей Антарктиды, которые стали невольными свидетелями погони норвежцев за агрессивным псом-маламутом. Пристрелить животное у них не выходит. Разбираться с маламутом приходится американцам, так как норвежские коллеги погибают при взрыве вертолета. Исследователи запирают пса в загоне с другими собаками, а сами едут на норвежскую станцию, чтобы немного прояснить ситуацию. По возвращении они узнают, что маламут превратился в монстра стал поедать других собак. Оказалось, что агрессивное существо было найдено норвежцами на космическом корабле. Оно может принимать любые формы и заражать всех тех, кто с ним контактировал.

Просмотр картины 1997 года на примере девочки Элли докажет, что нужно непременно верить в чудо и оно обязательно сбудется. Элли с раннего детства любила сидеть и рассматривать небо. Она внимательно прислушивалась, надеясь услышать радиосигнал с других планет. Девочка выросла, но свое увлечение не забросила. На должности ученого-исследователя взрослая Элли сутками просиживала возле радиоустановок и однажды поймала сигнал из космоса. В инопланетном послании шла речь о создании устройства, которое позволило бы отправить на другую планету одного человека. Получив разрешение властей, ученые сразу принимаются за дело.

Героям одного из первых фильмов знаменитого режиссера, вышедшего на экраны в 1977 году, посчастливится встретиться с инопланетянами. Ученым удалось точно определить город, в котором состоится контакт с инопланетными существами. Но этому будет предшествовать череда необъяснимых событий. Сначала в пустыне в Мексике были найдены самолеты, загадочно исчезнувшие в 1945 году. Затем пропало электричество в американском городе Манси, в результате чего местные жители смогли увидеть странные светящиеся объекты.

В основе сюжета фильма 2002 года лежит история бывшего священнослужителя по имени Грэм Хесс. После смерти супруги он потерял веру. Единственной его отрадой стало воспитание детей. Грэм оставил церковь и занялся сельским хозяйством. Однажды в поле он заметил странные круги. Позже фермер узнал, что загадочные события стали происходить по всей планете. Кругами дело не ограничилось. Вскоре на Землю прилетели и сами пришельцы, один из которых пробрался в дом Хесса и напал на его сына.

В центре сюжета семья крановщика Рэя, супруга которого сбежала, оставив на него двух детей. Сын Робби часто конфликтует с отцом. После одной из ссор он убегает из дома. Отец отправляется на его поиски. По дороге он замечает в небе темное облако огромных размеров, из которого вылетают молнии. В округе пропадает электричество. Вдобавок к этому, из земли начинают вылазить трехногие чудища и преследовать напуганных людей. Рэю удается найти сына и забрать из дома дочь. Он надеется пробраться в Бостон, но вскоре узнает, что такой хаос творится везде.