Рабство и кошки: абсолютно правдивые фильмы о Турции

Турция на протяжении долгих лет остается самой популярной страной для посещения российскими туристами. Но как много мы знаем об этом месте? Мы помним, как выглядят турецкие дворцы и что из себя представляет культура здешнего народа. А если копнуть глубже? "Рамблер" расскажет о трех документальных фильмах, которые помогут познакомиться с Турцией за пределами пятизвездочных отелей.

"Человеческий поток"

кадр из к/ф "Человеческий поток"

Сидя в наших уютных квартирах, достаточно трудно представить, насколько не совершенен мир. Тяжело осознать, что люди могут лишиться дома не в следствие собственных ошибок, зависимостей или обмана, а просто потому что родились не в том месте и не в том времени. Что у кого-то возможностей на спокойную и сытую жизнь гораздо меньше, чем у нас.

Фильм "Человеческий поток" рассказывает о том, как более 65 миллионов человек покинули свои дома, спасаясь от голода, бедности и войн. В фильме отражены события одного года, происходившие в 23 странах. Зритель наблюдает за историями тех, кого называют беженцами, которые ищут крова и справедливости.

кадр из к/ф "Город кошек"

Любители усатых и хвостатых должны быть в восторге от этого фильма, ведь существует место, где тысячи кошек живут прямо на улицах города, а местные жители заботятся о них. В фильме показаны нетуристические улицы Стамбула глазами наших маленьких друзей. Семь историй и семь разных районов, о которых не напишут в путеводителе.

Как вы понимаете, этот фильм обязателен к просмотру всем, кто планирует отправиться в отпуск в ближайшее время.

"Цена секса"

кадр из к/ф "Цена секса"

И все-таки документалистика подразумевает разговор на тяжелые темы. Фильм с громким названием повествует о женщинах из Восточной Европы, которые были втянуты в преступный мир секс-торговли. Можно сказать, что режиссер Мими Чакарова показывает нам истории выживших, которые устали от насилия, стыда и страха.

Уверены, эта работа даст ответ, почему до сих пор так много женщин попадают в рабство, и почему в большинстве своем — это не волевое решение. Также режиссер задается вопросом, что можно сделать, чтобы остановить это.