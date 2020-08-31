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Документальные фильмы о Турции, которые покажут страну по-настоящему 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Рабство и кошки: абсолютно правдивые фильмы о Турции
Фото: кадр из фильма "Город кошек"
Турция на протяжении долгих лет остается самой популярной страной для посещения российскими туристами. Но как много мы знаем об этом месте? Мы помним, как выглядят турецкие дворцы и что из себя представляет культура здешнего народа. А если копнуть глубже? "Рамблер" расскажет о трех документальных фильмах, которые помогут познакомиться с Турцией за пределами пятизвездочных отелей.

"Человеческий поток"

кадр из к/ф "Человеческий поток"
Сидя в наших уютных квартирах, достаточно трудно представить, насколько не совершенен мир. Тяжело осознать, что люди могут лишиться дома не в следствие собственных ошибок, зависимостей или обмана, а просто потому что родились не в том месте и не в том времени. Что у кого-то возможностей на спокойную и сытую жизнь гораздо меньше, чем у нас.
Фильм "Человеческий поток" рассказывает о том, как более 65 миллионов человек покинули свои дома, спасаясь от голода, бедности и войн. В фильме отражены события одного года, происходившие в 23 странах. Зритель наблюдает за историями тех, кого называют беженцами, которые ищут крова и справедливости.

"Город кошек"

кадр из к/ф "Город кошек"
Любители усатых и хвостатых должны быть в восторге от этого фильма, ведь существует место, где тысячи кошек живут прямо на улицах города, а местные жители заботятся о них. В фильме показаны нетуристические улицы Стамбула глазами наших маленьких друзей. Семь историй и семь разных районов, о которых не напишут в путеводителе.
Как вы понимаете, этот фильм обязателен к просмотру всем, кто планирует отправиться в отпуск в ближайшее время.

"Цена секса"

кадр из к/ф "Цена секса"
И все-таки документалистика подразумевает разговор на тяжелые темы. Фильм с громким названием повествует о женщинах из Восточной Европы, которые были втянуты в преступный мир секс-торговли. Можно сказать, что режиссер Мими Чакарова показывает нам истории выживших, которые устали от насилия, стыда и страха.
Уверены, эта работа даст ответ, почему до сих пор так много женщин попадают в рабство, и почему в большинстве своем — это не волевое решение. Также режиссер задается вопросом, что можно сделать, чтобы остановить это.
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Комментарии 1
Фильмы , Город кошек
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