Начинается Венецианский кинофестиваль

Завтра, 2 сентября, стартует Венецианский кинофестиваль. Он точно войдет в историю как самый нестандартный и единственный крупный киносмотр в этом году. Многие российские журналисты, которые ранее регулярно посещали Венецианский кинофестиваль, в этом году от поездки отказались.

Редактор журнала «Искусство кино» Егор Беликов с результатами анализов и аккредитацией летел через Лондон в Рим, а оттуда уже ехал в Венецию. Дорога в итоге обошлась намного дороже, чем в предыдущие годы, рассказывает Егор Беликов.

Егор Беликов редактор журнала «Искусство кино» «Очень мало людей в Венеции, в Риме. Как я понимаю, пока что я первый из российских журналистов, кто умудрился сюда доехать. Организованы постоянные тесты на коронавирус, которых я сдал уже два, и, так понимаю, еще два или три мне предстоят в ближайшие полторы недели. Их делают за счет фестиваля, это не создает больших неудобств. Здесь в этом году нет голливудских студий. Решили обойтись без больших релизов. Хотя все же один большой релиз привозит компания Sony — это фильм Хлои Чжао Nomadland с Фрэнсис Макдорманд , который явным образом будет претендовать на »Оскар» в этом году. Но обошлось без «Джокера», без «Брачных историй», вообще без Netflix . Netflix решил не рисковать, их тоже можно понять. Я думаю, что в этом году будет намного больше неожиданных открытий, много фильмов не из Америки, что всегда красит любой фестиваль».

Общая программа включает теперь около 60, а не 80 фильмов, как это было в прошлом году. Почти половина сняты режиссерами-женщинами. Помимо ежедневной термометрии, сокращения мест в залах, предварительной онлайн-резервации билетов публике впервые запретят занимать места возле красной дорожки и не дадут взять автограф и сфотографироваться со звездами.

В основном конкурсе за награды будет бороться фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского . Драма посвящена трагическим событиям в Новочеркасске в 1962 году, когда бастующих рабочих расстреляли введенные в город войска. Четыре года назад фильм «Рай» принес Кончаловскому второго «льва» в Венеции. Свою первую награду на этом фестивале режиссер получил в 2014 году за фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

В параллельной программе покажут работы молодых российских режиссеров — это лента «Китобой» Филиппа Юрьева и фильм «Конференция» Ивана Твердовского. «Конференция» — драма о женщине, которая была свидетельницей трагедии в Театральном центре на Дубровке.

Твердовский отправится в Венецию 5 сентября — премьера его картины намечена на 7-е число. Полетит с двумя пересадками до Милана и потом поедет на поезде до Венеции. Он предполагает: медицинский центр фестиваля на этот раз будет не меньше, чем пресс-центр. Хорошо, что можно без карантина, продолжает Иван Твердовский.

— Когда нас взяли на сам Венецианский фестиваль, мы даже рассчитывали, что, может быть, мы две недели будем где-то жить в Европе, чтобы пройти карантин и уже после этого поехать на кинофестиваль.

— По поводу вашего фильма: почему взялись именно за эту тему?

— Жизнь так складывалась, что я часто в нее упирался, очень много знакомых, которые прошли через этот опыт, которые связаны с этой трагедией, с постановкой мюзикла «Норд-Ост». Поэтому это касается тех событий, но в целом картина не столько о «Норд-Осте», она вообще про жертв террористической агрессии, памяти тех людей, которых с нами уже нет. Во всем мире очень много есть разных картин, посвященных такого рода темам, а в России все-таки нет пока еще ни одного фильма. Такой сезон, действительно сложный, когда непонятно, что будет дальше. Премьера на этом фестивале гарантирует какой-то выход хотя бы в ограниченный прокат.

Для тех авторов, которые не смогут приехать из-за ограничений, организаторы проведут презентации и конференции онлайн. За день до открытия киносмотра представители киноиндустрии, журналисты и члены жюри обычно собирались на вечеринку. На этот раз мероприятие отменили. Зато организуют показ документалки «Молекулы» о жизни Венеции во время весеннего карантина.