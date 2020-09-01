Какие фильмы смотреть, если все надоело 

Если вы с самого начала фильма знаете, что произойдет дальше, и вас действительно сложно удивить. То «Рамблер» сделал подборку картин, которые точно понравятся любителям остросюжетных картин с неожиданным финалом.

По сюжету, молодая девушка по имени Эдит Кушинг совсем недавно потеряла отца. С самого детства она верит в существование призраков, и вера в них крепнет после того, как Эдит переезжает в родовое поместье мужа — Багровый Пик. Девушка намерена разгадать все тайны этого жуткого места несмотря ни на что. Главные роли в фильме исполнили Джессика Честейн Том Хиддлстон и Миа Васиковска.

Кадр из фильма «Другие»

Грейс вместе со своими детьми дожидается окончания Второй мировой войны в уединенном особняке на острове. Войны, с которой должен вернуться ее муж. Дети семейства страдают заболеванием — они не выносят прямого дневного света. И все слуги особняка должны следовать определенным правилам. В том числе содержать все комнаты в полумраке. Однако их относительно спокойному течению жизни вскоре приходит конец. Главную роль в фильме исполнила Николь Кидман

Кадр из фильма «Невидимый гость»