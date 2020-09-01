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Какие фильмы смотреть, если все надоело 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Какие фильмы смотреть, если все надоело
Фото: Кадр из фильма «Багровый пик»
Если вы с самого начала фильма знаете, что произойдет дальше, и вас действительно сложно удивить. То «Рамблер» сделал подборку картин, которые точно понравятся любителям остросюжетных картин с неожиданным финалом.

«Багровый пик»

По сюжету, молодая девушка по имени Эдит Кушинг совсем недавно потеряла отца. С самого детства она верит в существование призраков, и вера в них крепнет после того, как Эдит переезжает в родовое поместье мужа — Багровый Пик. Девушка намерена разгадать все тайны этого жуткого места несмотря ни на что. Главные роли в фильме исполнили Джессика Честейн, Том Хиддлстон и Миа Васиковска.

«Другие»

Кадр из фильма «Другие»
Грейс вместе со своими детьми дожидается окончания Второй мировой войны в уединенном особняке на острове. Войны, с которой должен вернуться ее муж. Дети семейства страдают заболеванием — они не выносят прямого дневного света. И все слуги особняка должны следовать определенным правилам. В том числе содержать все комнаты в полумраке. Однако их относительно спокойному течению жизни вскоре приходит конец. Главную роль в фильме исполнила Николь Кидман.

«Невидимый гость»

Кадр из фильма «Невидимый гость»
История начинается с убийства любовницы молодого бизнесмена Адриана Дориа. Трагедия случилась в гостиничном номере, в котором пара находилась только вдвоем. Поэтому все обвинения пали на самого Адриана. И тогда в дело вмешивается адвокат Вирджиния Гудман, чтобы добраться до истины. Главные роли исполнили Марио Касас и Ана Вахенер.
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Фильмы , Багровый пик , Другой , Невидимый гость , Другие , Марио Касас , Том Хиддлстон , Николь Кидман , Джессика Честейн
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