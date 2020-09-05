Как работали советские киностудии

Официально история советского кинематографа началась в 1919 году. После высказываний Ленина о том, что кино является самым важным из всех искусств, партийное руководство поручило создать киностудии в каждой республике.

Советские фильмы стали пользоваться популярностью не только на родине, но и на западе. Работы талантливых режиссеров 1920-х годов способствовали развитию всей мировой киноиндустрии. В каких же условиях им приходилось создавать фильмы? Советское киноискусство кардинально отличалось от современного.

Одесская киностудия

Киностудия была создана в 1919 году и по праву считалась первым киноателье в Советском Союзе. Ее расположение на берегу Черного моря позволило режиссерам использовать площадку для съемок в маринистическом жанре. Во время Великой Отечественной войны киностудия вынужденно переехала в Ташкент. Несмотря на все события в стране, режиссеры не прекратили работать.

Они порадовали зрителей картинами «Я — черноморец», Два бойца» и «Человек No 217».

Полностью восстановить работу сотрудникам Одесской киностудии удалось лишь в 1950-х годах.

На экраны тогда вышел фильм «Весна на заречной улице», который вошел в золотой фонд отечественного кинематографа.

Киностудия работает до сих пор. Недавно она отпраздновала 100-летний юбилей. Сотрудники киноателье не собираются останавливаться на достигнутом, а продолжают работать над новыми проектами.

«Мосфильм»

Киностудия «Мосфильм» начинала работать со старинного деревянного домика. Помещение занимало около 400 квадратных метров. Основателем киноателье был предприниматель Александр Ханжонков

В 1919 году советские власти национализировали его и стали величать «Первой фабрикой Госкино». Название «Мосфильм» киностудия получила уже намного позже. С развитием кинопроизводства она переехала в каменное сооружение.

Но по словам режиссера Абрама Роома , основа советского кино была заложена именно во время работы коллектива киностудии в небольшом деревянном доме. В нем царила особая атмосфера, позволяющая творить шедевры.

Несмотря на то, что аппаратура еле выдерживала нагрузки, не было транспорта, рабочие места разделялись занавеской, режиссер Борис Михин представил зрителю фильм «На крыльях ввысь», Сергей Эйзенштейн — картину «Дневник Глумова», «Стачка», «Броненосец Потемкин» и другие.

Благодаря «Мосфильму» на весь мир прославились такие актрисы, как Любовь Орлова Марина Ладынина , режиссеры Юлия Райзман и Сергей Юткевич. За всю историю существования киностудия выпустила более двух тысяч полнометражных картин.

Первые фильмы «Ленфильма» больше напоминали агитки, чем художественные фильмы, и не вызывали восторга у зрителей. Но уже при Леониде Брежневе студия стала второй по величине в СССР. Она выпустила такие картины, как «Человек-амфибия» , «Белое солнце пустыни», «Собачье сердце» и другие.

Изначально киноателье работало на базе перестроенного дома князя Елима Демидова-Сан-Донато.

Организация называлась Петроградским областным кинематографическим комитетом Союза Северных Коммун при Комиссариате народного просвещения РСФСР. Она выполняла преимущественно партийные задания, а не снимала полнометражные фильмы. Название «Ленфильм» появилось лишь в 1934 году.

С началом войны большинство сотрудников киностудии переехали в Казахстан. Оставшиеся в Ленинграде занимались съемками военной хроники. В архивах студии до сих пор хранятся записи тех времен. В Алма-Ате ленфильмовцы вместе с мосфильмовцами выпустили фильмы «Актриса», «Небесный тихоход» и «Воздушный извозчик». За годы многолетней работы киностудия представила зрителям более 1500 картин.

«Киностудия им. М. Горького»

Мало кто знает, что киностудия им. М. Горького изначально называлась «Межрабпром-Русь», затем «Союздетфильмом». Она первой в Европе начала создавать фильмы для детей и юношей. Для съемок на студии использовалось новейшее оборудование. Режиссеры не боялись проводить творческие эксперименты. Поэтому киностудия быстро завоевала статус одной из самых передовых. Именно она выпустила первый в СССР фантастический фильм, который назывался «Аэлита»

В 1928 году на базе киноателье стала работать компания «Межрабпомфильм», которая была создана немцами совместно с советскими гражданами. Она успела выпустить несколько фильмов и снова попала под реорганизацию.

В 1936 году киностудия сменила профиль и стала называться «Союздетфильмом» и создавать приключенческие картины.

После окончания войны киностудию хотели включить в состав «Мосфильма», но режиссер Марк Донской ее отстоял. Он написал письмо Ворошилову и напомнил, что благодаря его трилогии о Максиме Горьком весь мир узнал о детской киностудии в Советском Союзе. В то время она была единственной, которая выпускала фильмы для детей.