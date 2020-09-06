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Netflix экранизирует мюзикл о принцессе Диане 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Netflix экранизирует мюзикл о принцессе Диане
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает The Mirror.
Cтриминговый видеосервис потратит на экранизацию 112 миллионов фунтов стерлингов (11,2 миллиарда рублей).
Премьера мюзикла была запланирована на март в Нью-Йорке, однако ее перенесли в связи с пандемией коронавируса. Теперь Netflix планирует записать представление на сцене театра и запустить трансляцию в 2021 году.
Мюзикл написан драматургом Джо Дипьетро и клавишником группы Bon Jovi Дэвидом Брайаном.
Ранее сообщалось о том, что герцог Сассекский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл договорились о сотрудничестве с Netflix. Согласно условиям контракта, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также программы для детей. Финансирование производства обеспечит Netflix. Детали сделки не разглашаются.
29 июля 1981 года Диана Френсис Спенсер вышла замуж за принца Чарльза. 28 августа 1996-го они развелись. После развода Диана была лишена права именоваться членом королевской семьи, но титул принцессы Уэльской за ней был сохранен. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала со своим другом миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену подземного туннеля.
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Фильмы , Чарльз Виндзор , Netflix
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