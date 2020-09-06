Netflix экранизирует мюзикл о принцессе Диане 

Об этом сообщает The Mirror.

Cтриминговый видеосервис потратит на экранизацию 112 миллионов фунтов стерлингов (11,2 миллиарда рублей).

Премьера мюзикла была запланирована на март в Нью-Йорке, однако ее перенесли в связи с пандемией коронавируса. Теперь Netflix планирует записать представление на сцене театра и запустить трансляцию в 2021 году.

Мюзикл написан драматургом Джо Дипьетро и клавишником группы Bon Jovi Дэвидом Брайаном.

Ранее сообщалось о том, что герцог Сассекский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл договорились о сотрудничестве с Netflix. Согласно условиям контракта, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также программы для детей. Финансирование производства обеспечит Netflix. Детали сделки не разглашаются.