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Ридли Скотт подтвердил, что работает над продолжением «Чужого» 

News.ru и ещё 8 4 часа назад
Ридли Скотт рассказал о работе над новым «Чужим»
Фото: News.ru
Британский режиссёр Ридли Скотт подтвердил, что работа над продолжением «Чужого» находится в процессе. Прошлый фильм франшизы он выпустил в 2017 году.
Скотт заявил в интервью Forbes, что скорее всего не будет возвращаться к сюжету, который он развивал в частях «Прометей» и «Завет». При этом он не стал раскрывать, будет ли новый проект продолжением других частей киносерии.
Вы задаёте фундаментальные вопросы, например:

«Неужели сам Чужой, лицехват, или грудолом — все они выдохлись? Может, вам нужно переосмыслить всю эту чертову штуку и просто использовать слово «франчайзинг?»». Это всегда фундаментальный вопрос,

— заявил кинематографист.
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Фильмы , Прометей , Чужой , Скотт Ридли , Forbes
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