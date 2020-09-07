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Фильмы с Хабенским в главной роли под любое настроение 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Лучшие фильмы с Хабенским в главной роли
Фото: Кадр из фильма «Фея»
Константин Хабенский стал одним из самых популярных актеров не только в России, но и за рубежом. Константин — режиссер, сценарист, диктор и общественный деятель, играет в театре и занимается благотворительностью. «Рамблер» сделал подборку фильмов, в которых нет других актеров, кроме Хабенского.

«Коллектор»

Моноспектакль, звезда которого — Хабенский. Его герой Артур — коллектор, настоящий мастер своего дела. Он запросто находит информацию о должниках и вместо физического насилия использует психологическую атаку. Причем настолько виртуозно, что «клиенты» готовы отдать все, лишь бы больше никогда не слышать его голос. Но однажды Артур сталкивается с «правилом бумеранга» и сам становится мишенью. В сети появляется скандальное видео с его участием. СМИ грызутся за право взять интервью у коллектора-скандалиста, начальник увольняет с работы, а в интернете кипит настоящий котел ненависти. Артур решает найти автора видео и на это у него всего одна ночь…

«Фея»

Хабенский — главный герой картины. На этот раз он предстал в образе главы компании по разработке видеоигр, не слишком обаятельного, зато исключительно успешного бизнесмена средних лет по имени Евгений Войгин. Есть у него ахиллесова пята — дочка-тинейджер, с которой он вынужден проводить время по выходным; в знак протеста против развода родителей та молчит и не вступает с отцом в контакт. Отмычкой к миру дочки внезапно оказывается незнакомка Таня, подобранная буквально на улице, полуголая и облитая искусственной кровью, — она спасалась от полиции после разгона пикета экоактивисток. Чтобы наладить отношения с нелюдимой девочкой, Евгений нанимает Таню, делая ее второстепенной героиней разрабатываемой в этот момент игры. Сама же Фея убеждена, что прекрасный принц в нее влюблен. Отвечая взаимностью, она полна решимости его расколдовать, превратить из черствого дельца в трепетного и думающего художника.

«Выкрутасы»

Легкая и забавная комедия о Колотилове — учителе, который мечтал стать писателем, но случайно стал футбольным тренером. Приехав покорять столицу, герой Хабенского не успел добраться даже до издательства, как его сбила машина. Авария закончилась переломом ноги и судьбоносной встречей с Надей. Отношения пары развиваются стремительно и вот уже на носу свадьба. Перед началом семейной жизни Колотилов отправляется в родную глубинку, где его случайно принимают за футбольного тренера, забирают паспорт и не отпускают на собственный праздник. Тем временем в Москве Надя отбивается от бывшего жениха и пытается тянуть время до приезда нынешнего.

«Географ глобус пропил»

Казалось бы, это грустная история: биолог по образованию, Виктор Служкин, роль которого достался Константину Хабенскому, от безденежья и от безысходности устраивается учителем географии в одну из пермских школ. Он злоупотребляет алкоголем, а жена давно его разлюбила и завела роман на стороне. Работа при этом не становится отдушиной: коллектив скучный, класс трудный — что ни день, то словесная война. Но пессимистичная по описанию, картина в сущности — духоподъемная. В основе сценария — одноимённый роман Алексея Иванова о гармоничном человеке, живущем в негармоничном мире; потерявшем, кажется, всё, но уверенно шагающем по руинам собственной жизни. Сам того не ведая, он спасает себя и других
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Фильмы , Коллектор , Географ глобус пропил , Выкрутасы , Феи , Алексей Иванов , Виктор Служкин , Константин Хабенский
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