Лучшие фильмы с Хабенским в главной роли

Константин Хабенский стал одним из самых популярных актеров не только в России, но и за рубежом. Константин — режиссер, сценарист, диктор и общественный деятель, играет в театре и занимается благотворительностью. «Рамблер» сделал подборку фильмов, в которых нет других актеров, кроме Хабенского.

Моноспектакль, звезда которого — Хабенский. Его герой Артур — коллектор, настоящий мастер своего дела. Он запросто находит информацию о должниках и вместо физического насилия использует психологическую атаку. Причем настолько виртуозно, что «клиенты» готовы отдать все, лишь бы больше никогда не слышать его голос. Но однажды Артур сталкивается с «правилом бумеранга» и сам становится мишенью. В сети появляется скандальное видео с его участием. СМИ грызутся за право взять интервью у коллектора-скандалиста, начальник увольняет с работы, а в интернете кипит настоящий котел ненависти. Артур решает найти автора видео и на это у него всего одна ночь…

«Фея»

Хабенский — главный герой картины. На этот раз он предстал в образе главы компании по разработке видеоигр, не слишком обаятельного, зато исключительно успешного бизнесмена средних лет по имени Евгений Войгин. Есть у него ахиллесова пята — дочка-тинейджер, с которой он вынужден проводить время по выходным; в знак протеста против развода родителей та молчит и не вступает с отцом в контакт. Отмычкой к миру дочки внезапно оказывается незнакомка Таня, подобранная буквально на улице, полуголая и облитая искусственной кровью, — она спасалась от полиции после разгона пикета экоактивисток. Чтобы наладить отношения с нелюдимой девочкой, Евгений нанимает Таню, делая ее второстепенной героиней разрабатываемой в этот момент игры. Сама же Фея убеждена, что прекрасный принц в нее влюблен. Отвечая взаимностью, она полна решимости его расколдовать, превратить из черствого дельца в трепетного и думающего художника.

Легкая и забавная комедия о Колотилове — учителе, который мечтал стать писателем, но случайно стал футбольным тренером. Приехав покорять столицу, герой Хабенского не успел добраться даже до издательства, как его сбила машина. Авария закончилась переломом ноги и судьбоносной встречей с Надей. Отношения пары развиваются стремительно и вот уже на носу свадьба. Перед началом семейной жизни Колотилов отправляется в родную глубинку, где его случайно принимают за футбольного тренера, забирают паспорт и не отпускают на собственный праздник. Тем временем в Москве Надя отбивается от бывшего жениха и пытается тянуть время до приезда нынешнего.