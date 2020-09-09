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Объявлена дата выхода последнего фильма с Ефремовым перед аварией 

Lenta.ru и ещё 3 9 часов назад
Названа дата выхода последнего фильма с Ефремовым
Фото: Кадр из фильма "Самый лучший фильм 3-ДЭ"
Премьера короткометражного фильма «Процесс» состоится 9 сентября, сообщил в эфире телеканала «Дождь» режиссер картины Сергей Кальварский.
Кальварский рассказал, что изначально фильм планировали выпустить раньше. Однако «из-за аварии, следствия и суда» премьеру решили отложить, чтобы не навредить актеру.

«Сегодня, когда в процессе над Мишей поставлена точка, самое время показать наш фильм "Процесс", который тоже посвящен суду — совсем другому, выдуманному, но отражающему наши реалии»,

— отметил режиссер и добавил, что это последняя роль Ефремова перед приговором.
Фильм повествует о суде, который происходит в формате видеоконференции в Zoom. Ефремов играет роль адвоката.
Ранее Ефремов пообещал прочитать сотрудникам СИЗО пьесу «Пар», написанную артистом и сценаристом Иваном Охлобыстиным.
8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам тюрьмы. Также после выхода на свободу актер не сможет садиться за руль еще три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита обжаловала приговор.
Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.
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Комментарии
Фильмы , Эльман Пашаев , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров , Сергей Кальварский , ФСИН
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